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Враг не пройдет? Найдена самая патриотичная квартира Минска

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За очень короткое время большая часть жителей Беларуси разделилась на два непримиримых лагеря: одни выступают непоколебимыми поклонниками красно-зеленого флага, другие — видеть его не могут и отдают предпочтение сочетанию белого и красного. До того, как началась тотальная зачистка городов и сел от вообще-то легального бчб, любой оказавшийся на улице мог видеть сотни ярких флагов на окнах, да и на самих домах. Однако с усилением давления со стороны силовиков минчане начали выкручиваться, пуская в ход вместо флагов гирлянды, вытинанки, трафареты.

Сторонники красно-зеленого флага оказались намного более сдержанными в порывах своих душ. В окнах редко каких многоэтажек можно было увидеть знамена соответствующих цветов. Заниматься украшением мест общего пользования на новый год тоже не особо кто спешил. Но если мы чего-то не видим, вовсе не значит, что этого совсем нет.

Необычным снимком поделился один из минчан, по делам побывавший в многоэтажке на улице Шаранговича. «Так выглядит квартира в обычном доме», — пояснил молодой человек. На фото мы видим не просто цвета официального флага, а целый пограничный столб. Границу между кем и кем проводит хозяин — вопрос (а может, и его личное дело). Как бы то ни было, случай довольно интересный: налицо не только поддержка госсимволов, но и креатив — надо было раздобыть краску, муляж, все это аккуратно разукрасить и соединить.

Враг не пройдет? Найдена самая патриотичная квартира Минска

А вы видели еще проявления красно-зеленого творчества в подъездах, на домах или в окнах? Или, может, вы сами украсили жилье в соответствующих тонах? Если да — присылайте фото в наш телеграм-бот, сделаем вместе подборку.

 
 
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За очень короткое время большая часть жителей Беларуси разделилась на два непримиримых лагеря: одни выступают непоколебимыми поклонниками красно-зеленого флага,...
 
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