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Nintendo продала 79,8 миллиона приставок Switch

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Меньше чем за четыре года японской Nintendo удалось продать 79,8 млн гибридных консолей Switch и Switch Lite. За последний квартал 2020 года было отгружено 11,5 млн консолей. Switch в 2021 году может перешагнуть тираж в 100 млн штук и обойти Wii — сверхпопулярную игровую систему Nintendo, которая выходила с 2006 года.

Во многом популярности Switch в последнем квартале поспособствовал дефицит консолей нового поколения PS5 и Xbox Series. Основной пик продаж пришелся на декабрьские праздники.

Вместе с тем за прошедший квартал существенно выросли продажи игр для консолей Nintendo — с 456 млн до 532 млн. Поставки Animal Crossing: New Horizons на конец года достигли 31,1 млн копий — менее чем за один календарный год. Таким образом, игра стала первым в истории консольным эксклюзивом, которому удалось перейти отметку в 30 млн копий за год.

Nintendo ожидает, что чистая прибыль за финансовый год, который заканчивается 31 марта, составит около $3,82 млрд.

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Меньше чем за четыре года японской Nintendo удалось продать 79,8 млн гибридных консолей Switch и Switch Lite. За последний квартал 2020 года было отгружено 11,5 млн консолей. Switch в 2021...
 
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