Водитель Renault заблокировал полосу, чтобы совершить маневр (видео)

Источник материала: Onliner

Вечером в пятницу на обычно оживленном перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева было на удивление свободно. Зеленый свет, три полосы движения в прямом направлении — ну что неожиданного может произойти?

Внимание на Renault, который двигался в полосе, предназначенной для движения прямо. Похоже, водитель вспомнил, что ему-то как раз нужно повернуть. Но не поздно ли спохватился?

Для поворота с улицы Кальварийской налево, на улицу Клары Цеткин, отведена только одна, крайняя левая полоса. А до нее водителю Renault было далековато: требовалось транзитом пересечь еще один ряд с движением только прямо, в этом ряду и двигался пользователь нашего форума с ником skiv86.

— Слегка оттормозиться пришлось, — довольно мягко комментирует ситуацию автор видео.

На самом деле пришлось даже остановиться. Вся полоса оказалась заблокирована автомобилем Renault, водитель которого стремился перестроиться. Это сделать не удалось (в крайнем левом ряду была другая машина), назад уже тоже не воротиться — вот автомобиль и завис в результате: ни там, ни тут.

— Хотел повернуть налево, думаю, но как-то коряво, — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner наш читатель.

В конце концов, даже водитель, стоявший в левой полосе, заметил всю курьезность ситуации. Он проехал вперед, чтобы Renault мог поместиться за ним и освободить занятую полосу.

— Не разглядел, кто был за рулем. Поехал скорее, пока зеленый горел, — добавил skiv86.

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