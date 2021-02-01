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Xiaomi подает в суд на США

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi не согласна с определением «коммунистическая китайская военная компания», которым ее наградили власти США, внесшие в соответствующий список. С компаниями из этого списка американцам сделки запрещены. Xiaomi подала иск в окружной суд округа Колумбия в США с требованием признать такое решение неверным. 

Компания утверждает, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования.

Судя по словосочетанию «коммунистическая китайская военная компания», у Xiaomi должны быть хоть какие-то связи с военными. Но компания заверяет, что она не принадлежит, не контролируется и не аффилирована каким-либо образом с китайским правительством, вооруженными силами, не связана с компаниями из оборонной промышленности.

А внесение ее в список наносит неминуемый и непоправимый ущерб: затрудняет доступ к капиталу, отпугивает поставщиков и потенциальных сотрудников.

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Xiaomi не согласна с определением «коммунистическая китайская военная компания», которым ее наградили власти США, внесшие в соответствующий список. С компаниями из...
 
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