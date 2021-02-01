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Xiaomi подает в суд на США
Источник материала: Onliner
Xiaomi не согласна с определением «коммунистическая китайская военная компания», которым ее наградили власти США, внесшие в соответствующий список. С компаниями из этого списка американцам сделки запрещены. Xiaomi
Компания утверждает, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования.
Судя по словосочетанию «коммунистическая китайская военная компания», у Xiaomi должны быть хоть какие-то связи с военными. Но компания заверяет, что она не принадлежит, не контролируется и не аффилирована каким-либо образом с китайским правительством, вооруженными силами, не связана с компаниями из оборонной промышленности.
А внесение ее в список наносит неминуемый и непоправимый ущерб: затрудняет доступ к капиталу, отпугивает поставщиков и потенциальных сотрудников.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Xiaomi не согласна с определением «коммунистическая китайская военная компания», которым ее наградили власти США, внесшие в соответствующий список. С компаниями из...
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