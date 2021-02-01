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Доллар со старта торгов начал падать, за ним и евро

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Московской бирже торги по доллару и евро стартовали с падения обеих валют. Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Если на прошлой неделе у американской валюты был бурный рост, то с понедельника первенство перешло к белорусскому рублю.

Американская валюта с ходу сбросила 0,68 копейки. Она торгуется по 2,6194 рубля.

Евро потерял 0,31 копейки. Его покупают и продают по 3,1767 белорусского.

Российский рубль прибавил 1,95 копейки. Его сотня пока стоит 3,4653 белорусского.

В пятницу доллар прибавил 0,34 копейки, до 2,6262. Евро набрал 0,87 копейки и стал стоить 3,1798. Российский рубль подрос на 0,96 копейки, до 3,4458 за сотню.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Московской бирже торги по доллару и евро стартовали с падения обеих валют. Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Если на прошлой неделе...
 
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