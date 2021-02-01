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Доллар со старта торгов начал падать, за ним и евро
Источник материала: Onliner
На Московской бирже торги по доллару и евро стартовали с падения обеих валют. Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Если на прошлой неделе у американской валюты был бурный рост, то с понедельника первенство перешло к белорусскому рублю.
Американская валюта с ходу сбросила 0,68 копейки. Она торгуется по 2,6194 рубля.
Евро потерял 0,31 копейки. Его покупают и продают по 3,1767 белорусского.
Российский рубль прибавил 1,95 копейки. Его сотня пока стоит 3,4653 белорусского.
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На Московской бирже торги по доллару и евро стартовали с падения обеих валют. Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Если на прошлой неделе...
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