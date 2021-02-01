Появилось видео столкновения Toyota и Suzuki в Минске. Светофор не работал (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В субботу днем на перекрестке улиц Мельникайте и Заславской произошло столкновение. По официальной версии Минской ГАИ, водитель Toyota не уступил дорогу Suzuki, который от удара отбросило в Chevrolet. В сети появилось видео с моментом ДТП. В нем зафиксировано важное обстоятельство — выключенные светофоры.

Пользователь нашего форума MITЬKA обнародовал запись видеорегистратора, на которую попал момент удара. Судя по ролику, на перекрестке не работали светофоры, водителям необходимо было ориентироваться по знакам. Выходит, несмотря на довольно высокую для данной ситуации скорость Suzuki, уступить должен был Toyota.

В аварии пострадал 12-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском кресле Suzuki. Он был доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра.









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