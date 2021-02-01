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Их нравы. IKEA выкупила 4,5 тысячи гектаров леса, чтобы спасти его от застройки и защитить местную черепаху

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пример правильной социальной ответственности бизнеса продемонстрировал шведский мебельный гигант IKEA. Корпорация купила в США почти 4,5 тыс. га леса, при этом гарантировав, что застройка этой территории вестись не будет. Кроме этого, компания обязалась охранять популяцию местной черепахи гофер, находящуюся под угрозой исчезновения.

Речь идет о лесном массиве площадью 4386 га, расположенном в бассейне реки Альтамаха в американском штате Джорджия. Эта территория отличается высокой экологической ценностью и является домом для более 350 видов растений и животных, включая черепаху гофер и болотную сосну. Последнее растение ранее доминировало в Джорджии, но к настоящему моменту сохранилось менее 4% подобных лесов.

Их нравы. IKEA выкупила 4,5 тысячи гектаров леса, чтобы спасти его от застройки и защитить местную черепаху
Черепаха гофер будет спасена

 

Совершая покупку, IKEA обязалась продолжить работу по консервации этого участка, при этом сохранив туда доступ публики. Вырубка и какие-либо строительные работы здесь будут запрещены. Благодаря этой сделке в собственности шведской корпорации уже находится 248 тыс. га лесных угодий, управление которыми ведется в соответствии со всеми современными требованиями экологической безопасности. В их число входят и леса на территории наших соседей — Литвы и Латвии.

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Пример правильной социальной ответственности бизнеса продемонстрировал шведский мебельный гигант IKEA. Корпорация купила в США почти 4,5 тыс. га леса, при этом...
 
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