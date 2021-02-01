Как покупать в Каталоге Onliner правильно? Ответы на частые вопросы

Источник материала: Onliner Каталог Onliner — это приятное место для выбора и покупки чего угодно: от компьютерной техники и мобильных телефонов до лекарств и продуктов питания. В Каталоге Onliner самый широкий ассортимент товаров во всем байнете, сейчас это более 1,25 миллиона товаров. Здесь можно не только выбрать нужную вам вещь с помощью удобных фильтров, но и сравнить цены от нескольких продавцов. Доставка возможна как в пункты самовывоза, так и по вашему адресу, не важно, в какой точке страны вы находитесь. В 2020 году мы порадовали вас новыми продуктами: графиком цен и пунктами выдачи заказов. При покупке через корзину доступны такие инструменты, как безопасная сделка, удобная рассрочка, а также возможность покупать в Каталоге на 7% выгоднее.

Рассказываем, как делать покупки онлайн правильно и отвечаем на частые вопросы наших юзеров. Постарались сделать материал одинаково полезным не только тем, кто давно с нами, но и новичкам: просто покажите вашим родителям, насколько удобно заказывать в Каталоге Onliner.

Как пользоваться Каталогом максимально удобно?

Просто установите мобильное приложение Каталог Onliner. Оно адаптировано под мобильные устройства, а интерфейс прост и понятен интуитивно. В приложении удобно реализованы все инструменты сервиса, а кое-что делать даже и проще: например, сохранять товары в закладки, привязывать карту оплаты к профилю, своевременно получать уведомления об изменении статуса заказа. Доступно для скачивания в Google Play и App Store.





Как выбрать товар?

Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого вам нужно сначала выбрать интересующий вас раздел Каталога либо просто ввести то, что вас интересует, в специальную строку на главной сайта или в приложении.





На странице разделов слева расположен столбец фильтров. Там вы можете сократить список предлагаемых вам товаров, просто указав нужные вам бренды и ключевые характеристики. Среди оставшихся товаров можно выбрать несколько и удобно сравнить их между собой, просто отметив их галочками слева и нажав на специальную кнопку. По умолчанию товары отсортированы по популярности, но можно поменять на ранжирование по новизне, стоимости или количеству отзывов.





При выборе товара обязательно изучайте отзывы. Их много, они тщательно обрабатываются и очень помогают определиться. Также можно поучаствовать в обсуждении на форуме: часто именно там вы можете получить ответы на все вопросы от экспертов нашего сообщества.





Не хватает важных и ключевых характеристик или есть замечания по работе фильтров? Пишите нам на catalog@onliner.by, вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы очень стараемся делать описания товаров максимально полными и правильными. Заметили неточность? Пишите нам с помощью специальной формы обратной связи — кнопка внизу под описанием товара.





Что такое «Onliner рекомендует», «Выбор покупателей» и «Отличный выбор»?

Это специальные стикеры, созданные для того, чтобы помочь ориентироваться во многообразии товаров. «Onliner рекомендует» — это выбор редакторов Каталога, «Отличный выбор» — удачный товар по версии магазина или представителей бренда. Значок «Выбор покупателей» говорит о том, что товар в категории заказывают существенно чаще, чем все остальные. Плашка «Обзор» говорит о том, что наша редакция тестировала товар и уже рассказала в статье подробно о своих впечатлениях, ссылка на обзор — прямо внутри, в описании товара.





Как выбрать магазин? Всегда ли дешевле = выгоднее?

Заказывайте через корзину: в случае, если товара по каким-то причинам нет в наличии, всегда можно оставить отзыв или указать причину отмены заказа, и мы примем меры в отношении недобросовестного продавца. Да, отзывы у нас пишут не только на товары, но и на магазины, и все они тщательно проверяются перед публикацией. Чем меньше негативных отзывов в последнее время получил магазин — тем выше вероятность успешного заказа. Соотношение положительных и отрицательных отзывов формирует рейтинг, максимальный — 5 звезд.

Несмотря на небольшое количество отзывов, узкоспециализированные магазины обычно пристальнее следят за ассортиментом и могут предложить более качественный дополнительный сервис, который не предложат гипермаркеты. Касается, например, велосипедов и предпродажной сборки и регулировки. Однако из всех закономерностей есть исключения.

Также рекомендуем по возможности приобретать товары у официальных дилеров, отмеченных соответствующим значком: условия официальной гарантии зачастую более прозрачны, а покупатель в случае форс-мажора защищен лучше. Еще стоит уточнить перед покупкой, есть ли гарантия производителя, и изучить ее условия. Увы, все это может увеличивать итоговую стоимость в сравнении с неофициальной поставкой, что для вас важнее — решать только вам.





Кроме цены и отзывов, стоит обращать внимание на возможность оплаты картой, в том числе и картой рассрочки «Халва». Кстати, однажды привязав свою карту к профилю в личном кабинете, вы сможете заказывать и оплачивать товары быстрее, всего в пару кликов, через Onliner Pay. Деньги до момента передачи вам товара не списываются с вашей карты в пользу продавца, а просто замораживаются на счету. Это называется «безопасная сделка»: магазин уверен, что у покупателя есть средства на покупку товара, а вы уверены, что ни один рубль не будет перечислен магазину, пока он не привезет вам нужный товар в соответствии с вашими договоренностями. При получении товара вам достаточно будет показать уникальный QR-код вашего заказа (его можно найти в приложении, на сайте, в письме на e-mail и при необходимости скачать). Только тогда заказ будет считаться выполненным и сделка будет завершена. Система работает уже почти год и становится все популярнее: сейчас этот вид оплаты выбирает каждый пятый покупатель. Что касается безопасности данных карт, беспокоиться не стоит: техническим партнером является платежный сервис bePaid, который соответствует всем требованиям стандарта безопасности PCI DSS Level 1. Помимо удобства и скорости оплаты, Onliner Pay дает еще и возможность сэкономить, подробнее об этом в следующем пункте.

Как получить кешбэк (возврат от суммы покупки)?

На многих скриншотах выше вы могли заметить ярко-зеленый стикер «7% на Onliner Клевер». Помеченные таким образом предложения позволяют вернуть целых 7 процентов с каждой успешной покупки на бонусную карту! Ни в Беларуси, ни в соседних странах не предлагают такой программы лояльности. Все честно и прозрачно: бонусные рубли можно потратить здесь же, в нашем Каталоге Onliner, оплачивая ими до 100 процентов стоимости следующей покупки. Карта оформляется онлайн за 1 минуту (не нужно идти в банк) — попробуйте прямо сейчас по ссылке.



Собираюсь привязать свою карту или уже это сделал. А как же безопасность?

Для того чтобы обезопасить личные данные и привязанные карты, обязательно включите двухэтапную проверку входа.

Доставка или самовывоз? Что такое «в наличии на складе»?

На выбор магазина также могут влиять условия доставки товара в ваш населенный пункт: ее сроки и стоимость. Как правило, предложения со сроками доставки 3 дня и выше говорят о том, что товар отсутствует в наличии прямо сейчас, но может быть привезен под заказ. Нужно срочно? Выбирайте предложения, помеченные значком «в наличии на складе», либо воспользуйтесь соответствующим фильтром при выборе. Вместе с продавцами мы тщательно следим за тем, чтобы информация о наличии на складе была максимально актуальной и достоверной: успешность таких заказов составляет более 90 процентов. Если доставка кажется вам дорогой либо не подходит по каким-то причинам, можно воспользоваться пунктами самовывоза и забрать товар самостоятельно.









Как принять и проверить товар?

Все возможные нюансы рекомендуем уточнять заранее, на этапе подтверждения заказа. Если есть возможность, советуем при получении осмотреть товар внешне на отсутствие дефектов. Сверить маркировки, серийные номера на упаковке и самом изделии, убедиться в отсутствии следов использования. Помните, что в соответствии с законодательством вернуть товар надлежащего качества может быть проблематично: убедитесь в том, что вам привезли то, что вы заказали. Также внимательно проверяйте наличие и правильность заполнения гарантийных документов и гарантийные сроки.

Что делать, если что-то пошло не так? Почему заказывать лучше через корзину?

Ценность маркетплейса, такого, как Каталог Onliner, не только в максимальном ассортименте и возможности выбрать товар, магазин и условия доставки. Это еще и возможность урегулировать спорные ситуации при помощи нашей службы поддержки. Главное правило — заказ должен быть через корзину, чтобы мы точно знали, что вы заказали, когда, и могли разобраться. Если найти компромисс с продавцом никак не получается, мы постараемся урегулировать ваши разногласия, наш отдел по работе с клиентами решает 99% спорных случаев в пользу покупателя. Также только в случае заказа через корзину вы сможете оставить свой отзыв на магазин.

Почему писать отзывы — это важно?

Помните, как вам нравилось читать отзывы на товар, и выбор становился легче? Чтобы отзывов было больше, важно делиться опытом использования. Кто знает, может, именно ваш отзыв поможет сделать правильный выбор сотням других пользователей нашего сервиса.

Также мы очень благодарны юзерам, которые оставляют отзывы и на магазины: фидбэк нашего комьюнити улучшает качество нашего сервиса, заставляя магазины работать по самым высоким стандартам и отсеивая недобросовестных продавцов. Мы постоянно ведем работу по выявлению недостоверных предложений, но без обратной связи мы не сможем сделать каждый заказ максимально успешным. Своим отрицательным отзывом вы укажете продавцам на то, что следует изменить, а положительный отклик формирует более высокий рейтинг в сравнении с конкурентами.







Как раньше всех узнавать о выгодных предложениях и новинках Каталога?

Раз в неделю мы собираем для вас лучшие скидки и самые выгодные предложения в удобную подборку. Также, помимо этого, мы выпускаем интересные обзоры и гайды. Постоянно информируем о распродажах вроде «черной пятницы» и советуем, какие подарки лучше всего подойдут на любой случай. Чтобы все суперцены в наших статьях отображались корректно, мы рекомендуем отключать блокировщик рекламы. А еще у нас есть канал Каталога Onliner в Telegram. Подписывайтесь и узнавайте о скидках раньше всех!

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