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За наезд на сотрудника милиции водитель получил 4 года ограничения свободы (видео)

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным СК, вечером 10 августа прошлого года 25-летний мужчина двигался на Audi в Барановичах. «В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД, выполнявшего обязанности по охране общественного порядка, водитель умышленно совершил на него наезд и скрылся с места происшествия», — говорилось в сообщении СК. На днях состоялся суд.

По данным УВД Брестской области, чтобы скрыть следы преступления, мужчина заменил поврежденные стекла в машине. Тем не менее в ходе оперативно-разыскных мероприятий его установили и задержали.

Сообщалось, благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил. При этом действия водителя были квалифицированы по ст. 364 («Применение насилия в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности») УК РБ. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в связи с чем к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

И вот прошел суд. Как сообщает УВД региона, водителю назначили 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда, а автомобиль, принадлежащий обвиняемому, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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По данным СК, вечером 10 августа прошлого года 25-летний мужчина двигался на Audi в Барановичах. «В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД,...
 
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