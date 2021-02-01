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В России запретили мат в соцсетях

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые ужесточают цензуру со стороны государства в интернете. Поправки были подготовлены и внесены в Госдуму в конце декабря прошлого года. Теперь запрещены мат и призывы к участию в несогласованных акциях.

Незаконные публикации социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и удалять в течение суток с момента их размещения. Кроме вышеназванных, к публикации запрещены посты с гостайной, оправданием терроризма, призывами к нему, экстремистские материалы, пропаганда порнографии и насилия и т. д. Также нельзя оскорблять государство и его символы, оставлять сообщения, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность.

Роскомнадзор создаст реестр сайтов с суточной посещаемостью на территории России более 500 тыс. человек, на которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями. Соцсетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн российских рублей в случае проколов.

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С 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые ужесточают цензуру со стороны...
 
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