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Пять нелегальных шпицев из Беларуси арестованы в Германии

01.02.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поздно вечером 26 января представители Потсдамской таможни остановили машину на автобане для осмотра. 43-летний водитель сообщил, что он из Беларуси, едет в Бельгию искать работу, запрещенных товаров и лишних денег (больше 10 тыс. евро) не везет. При этом в автомобиле находились пять маленьких нелегальных шпицев. Об этом информирует таможенная служба Германии.

Два контейнера с померанскими шпицами находились под одеялами за пассажирским сиденьем. Перевозчик объяснил, что везет собак к ветеринару в Бельгии для анализов ДНК, показал документы и белорусские ветеринарные справки.

Немцы заметили, что паспорта животных не соответствуют собакам. Также не оказалось таможенных документов на ввоз. Подозрительной таможенникам показалась и сама идея везти псов в ЕС. Вспомнили похожий случай: в октябре прошлого года семь щенков должны были ехали «к ветеринару в Нидерланды».

В результате претензии предъявили к тому, что псы размещены в слишком маленьких контейнерах и не имеют доступа к воде и еде, оповестили ветслужбу. Щенков арестовали, разместили в «соответствующих помещениях».

«Щенки померанского шпица регулярно продаются в Германии по цене 2500—3700 евро. Поэтому велик соблазн вести бизнес без затрат на ветеринарное лечение, вакцинацию и документы. В случае же ввоза из страны, не входящей в ЕС, без таможни защита животных отходит на второй план», — пояснили в таможне.

 
 
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Поздно вечером 26 января представители Потсдамской таможни остановили машину на автобане для осмотра. 43-летний водитель сообщил, что он из Беларуси, едет в Бельгию...
 
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