Лифтованный Jeep Wrangler Sahara как первый автомобиль? Почему бы и нет

Источник материала: Onliner Какой у вас был первый автомобиль? Читатели постарше наверняка вспомнят отцовский «Москвич» или «Жигуль». Миллениалы, скорее всего, начинали за рулем стареньких Ford, Audi или Volkswagen. Кто-то сразу раскошелился на BMW, а кому-то родители купили новенький Hyundai Accent. В целом к выбору первой машины у всех подход примерно такой: это должна быть относительно недорогая модель с экономичным двигателем и более-менее приемлемым набором опций. Но герой нашей сегодняшней статьи — минчанин Петр — решил, что начинать можно с серьезного внедорожника. Его первым личным авто стал Jeep Wrangler. Причем не стоковый, а с кучей доработок, лифтованной подвеской и 4-литровым мотором. Парня мы нашли в клубе BASE.

Почему не Rubicon?

Это Wrangler второго поколения с заводским индексом TJ. Машина сошла с конвейера в 1999 году. На тот момент американцы еще не представили популярную нынче версию Wrangler Rubicon (она появилась в 2002-м). Экземпляр минчанина относится к не менее известной серии Sahara. Но внедорожник получил столько доработок, что сейчас он не хуже стокового «Рубикона».





— Купил машину в феврале 2019 года. То есть на момент покупки ей было уже 20 лет. Это действительно мой первый автомобиль. Jeep изначально покупался как игрушка. Так что это скорее мое хобби, нежели средство передвижения. На момент покупки внедорожник уже был серьезно доработан, но мне пришлось еще много чего сделать, чтобы добиться того состояния, в котором он пребывает на сегодняшний день, — рассказал Петр.





Два года назад в этом Wrangler в ужасном состоянии была как механика, так и электрика. Лакокрасочное покрытие было практически уничтожено, лебедка не работала. Новому владельцу пришлось многое поменять, перекрасить кузов, поставить нормальную аудиосистему. Парень установил на машину блокировки ARB с пневматическим приводом, реанимировал двигатель, коробку передач и тормозную систему. Были обновлены мосты.

— Когда я купил автомобиль, у него протекал бак. Бензин буквально лился на землю, — отметил Петр.

После того как машина стала способна снова покорять бездорожье, владелец доработал в ней шумоизоляцию и переделал салон, превратив старенький Wrangler в стильный внедорожник. Теперь на нем можно и в лес заехать, и к ночному клубу подкатить.





Сколько стоит?

— Автомобиль мне обошелся в $14 тыс. Сейчас TJ можно найти и дешевле — за тысяч девять. Но, скорее всего, они будут в еще более плохом состоянии, чем была моя. Когда я купил этот Jeep, у него хоть и были серьезные проблемы с ЛКП, но гнили и ржавчины не было. Хотя, конечно, чтобы добиться такого состояния, которое вы сейчас видите, мне пришлось вложить много сил. На восстановление и доработку этого Wrangler я потратил тысяч 20 долларов, — рассказал Петр.











Почему так дорого? Ну давайте считать. Комплект фар стоит $1 тыс. по курсу. Пневматические блокировки с новыми мостами — $5 тыс. (без работ). Покраска кузова — $3,5 тыс. Сейчас кузов покрыт защитной пленкой, что позволяет сохранить лакокрасочное покрытие от царапин при езде по серьезному бездорожью.





35 литров на сотню

Под капотом этого «бойца» расположен 4-литровый двигатель. Это рядная «шестерка» мощностью 190 л. с. Крутящий момент у атмосферного двигателя достигает 318 Н·м (при 3000 об/мин). Коробка передач — 4-ступенчатый «автомат». Такие характеристики вызывают вопрос — «сколько жрет?».

— Скажу так: если ездить нормально, можно уложиться в 20 литров на 100 км. Но у меня обычно показатель 35 литров на сотню. Важно отметить, что мой Jeep больше ездит за пределами асфальта, поэтому показатель расхода топлива не самый объективный. Ни в каких соревнованиях я не участвовал, езжу по бездорожью в свое удовольствие, — отметил владелец.





Внедорожник уже давно лишился стоковых колес. Сейчас Wrangler «обут» в 33-дюймовые «тапки» шириной 315 мм. Шины — семейства BFGoodrich Mud-Terrain T/A. У автомобиля нет ABS, и даже зимнюю резину Петр решил не ставить. По дорогам общего пользования машина практически не ездит, а для леса хватает и зубастого «лета». Хранится Wrangler на подземном паркинге, поэтому зимой его откапывать не нужно. Но после покатушек владельцу иногда приходится доставать свой автомобиль из самых неожиданных мест. К счастью, у внедорожника есть шноркель, и он может погружаться в воду, насколько хватит смелости у водителя.





Дорогая игрушка

— Если честно, обычным людям я бы не советовал брать Wrangler и подобные авто как первую машину. Это очень дорогая игрушка. Проект. Вот я потратил 14 тыс. на покупку, вложил еще 20 тыс., а продам в лучшем случае за те же 14 тыс. Но я хотел именно подготовленный внедорожник, потому что люблю поездить по лесу. До этого я много катался на квадроциклах и вездеходах — пошел в этом по стопам отца. У него, кстати, Wrangler Rubicon, — рассказал Петр.





На данный момент этот Wrangler имеет пробег 300 тыс. км. В Беларуси автомобиль уже 14 лет — в 2007-м его привезли из США. В 2006 году машину угнали и владелец получил выплату от страховой компании. В 2007-м внедорожник выставили на аукцион, где его и приобрел минчанин. Тогда, напомним, таможенные пошлины позволяли спокойно притащить такой Jeep из Америки.





На фотографиях автомобиль более-менее чистый, но в таком виде он бывает редко: из-за того что колеса заметно вынесены, они постоянно закидывают грязь на кузов. До установки пневмоблокировок Петр часто использовал лебедку. Сейчас она выполняет скорее страховочную функцию — к ней владелец редко обращается за помощью.

— Частота использования блокировок зависит от моего желания мыть машину после поездки, — отметил минчанин.

Продаешь?

Этот внедорожник Петр продавать не собирается. И не из-за того, что не сможет вернуть все потраченные средства, а потому, что относится к нему как к дорогой игрушке, приносящей радость. Но для повседневных поездок парень хочет взять какую-нибудь другую машину, ведь доработанный Wrangler для езды по городу подходит так же, как спортивный костюм — для посещения филармонии.





Для того чтобы без труда добраться до дома, если сражение с бездорожьем затянулось до ночи, на Jeep установлено дополнительное освещение. Есть LED-полоски на кенгурятнике (он, кстати, заводской) и два фонаря в районе передних стоек. Летом автомобиль легко превращается в кабриолет — как известно, Wrangler разбирается почти полностью. Можно даже установить другие двери — трубчатые, как у пляжного внедорожника.





— Я на этой машине езжу как и положено ездить на внедорожнике. Могу и в болото его засадить, и по сугробам погонять. Но мне не нравится концепция, когда внедорожник выглядит как груда металлолома. Поэтому я постепенно дорабатываю его и превращаю в приятный с виду автомобиль. Салон, например, был сделан на заказ. Сейчас еще хочу обновить кресла. В машине должно быть приятно находиться, — считает Петр.





Если бы не расход и не колеса, Wrangler был бы отличным универсальным автомобилем. И в магазин за покупками съездить, и на дачу с друзьями. Но кормить 4-литровую «шестерку» захочет не каждый. Да и выступающие на 15 см в обе стороны колеса — не лучший спутник в городских заторах. К тому же машина на 4 дюйма лифтованная. В комплекте у владельца есть стоковые диски, но они смотрелись бы смешно при таком клиренсе.

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