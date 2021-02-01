Минчанин строит землянку XXI века с 18-метровой стеклянной стеной. Что получается? (видео)

Источник материала: Onliner Алексей Кораблев — архитектор, который решил жить в «норе». Но не в такой, какую вы могли себе представить — он решил построить уютную и стильную землянку, на которую готов потратить около $160 000. О концепции сооснователя студии ZROBIM architects мы рассказывали в конце прошлого года. Сегодня будем говорить о тратах: специалист расскажет, как он просчитывал бюджет и каким образом нужно составлять смету, чтобы итоговая сумма не стала шоком.

Если вы пропустили прошлый выпуск. Коротко

Алексей купил себе участок с перепадом в пять метров. Он находится у самого берега Дубровского водохранилища. Если спуститься к озеру, становится понятно, на каком склоне приходится возводить дом. По задумке архитектора, здание практически не будет видно с улицы, а от соседей его закроют бетонные «шоры» — останется только классный вид на озеро.

Если совсем просто — крыша должна стать продолжением дороги, а сама постройка будет располагаться «в горе».

Этот дом станет настоящим раем для белорусского интроверта. Подробнее о задумке можно почитать вот здесь . Сегодня же смотрим, что получилось сделать с середины ноября.





Подпорная стенка обошлась в $17 000, фундамент — в $7000

Стройка идет довольно бойко. Несмотря на морозную зиму, за два с половиной месяца специалисты успели отлить подпорную стенку и почти закончить фундамент. Следующий этап — коробка, после возведения которой все будет выглядеть куда интереснее.









Пока архитектор укладывается в бюджет, но в него сложно было не вписаться: Алексей изначально закладывал реалистичные суммы.

Грунт в этих краях далеко не лучший: чтобы дом стоял, нужно вбивать как минимум 7-метровые сваи. Поэтому Кораблев решил строить на плите. Это довольно дорогое решение, но в данном случае оправданное, поскольку сваи для такого участка стоили бы примерно столько же, а плюсов у плиты гораздо больше.

— В плиту можно зашить теплый пол, она будет накапливать тепло. А еще с этим фундаментом, если будут какие-то движения в грунте, дом не просядет. Он может немного двигаться на грунте, но никаких трещин не будет. Это наименее проблемный фундамент, пускай и дорогой.





По изначальному проекту минчанин планировал залить 60 кубов бетона, но в ходе проектирования удалось сэкономить.

— Конструкторы любят перестраховываться и вообще не берегут финансы клиента. После оптимизации проекта удалось сократить расходы до 40 кубов бетона и 7 тонн арматуры.









Но по итогу сэкономить ничего не получилось. Дело в том, что из-за морозов я взял марку бетона получше — из него бункеры льют. А еще экскаватор работал вдвое дольше, поэтому с учетом моих объемов получилось недешево. Кстати, в мороз сейчас вообще не проблема бетон заливать: с противоморозными добавками можно и в –10 работать.

Фундамент стоит на плантере — гидроизоляции, которая используется в качестве альтернативы бетонной подушке.





Подпорную стенку пришлось закапывать на метр двадцать. Бетон заливался в пластиковую опалубку, поэтому получилось довольно ровно — осталось лишь слегка отшлифовать.













В углу участка уже стоит канализация. Колодцы пришлось делать глухими — территория находится в водоохранной зоне.

— За февраль — март я планирую поставить коробку с крышей, застеклить. Остекление обойдется дорого: стенка со стороны озера будет полностью стеклянной, я вот-вот закажу алюминиевые стеклопакеты. Делать их будут несколько месяцев, они мне обойдутся примерно в $25 000. Я уже жду первых морозов, которые покажут, как я буду жить с 18-метровым окном, — смеется над собой архитектор. — Но зато это красиво. Я же этот участок ради вида и покупал. После прошлой статьи здесь человек двадцать места посмотрели — виды действительно впечатляют. А мою подпорную стенку обозвали «расстрельной». Но когда дом будет готов, она должна классно смотреться.





Дом обойдется в $168 000. Как посчитать бюджет?

Свою смету Алексей разбил на три этапа. Первый — совсем примерный: смета была составлена еще до подготовки проекта. Тогда архитектор не понимал, каким будет его дом.

Общая площадь дома, кв. м Ориентировочная цена перед проектированием за кв. м Общая сумма, $ Архитектура (чистовая внешняя отделка, черновая внутренняя) 100 800 80 000 Интерьерное решение (чистовая внутренняя отделка, мебель, техника) 100 700 70 000 Терраса 100 100 10 000 Ландшафтный дизайн 1000 ИТОГО 160 000

— Я прикидывал по своему опыту. Обычно на «квадрат» уходит $800 — такие деньги тратятся на архитектуру. То есть мы строим полностью готовый дом без инженерных коммуникаций и интерьера.

Эту цену мы получаем, если строительством занимаются профессионалы с прорабом. Если человек строит сам, можем делить на три; если не хочет заморачиваться и все отдает на откуп строителям — умножаем на два.

На интерьер мы чаще всего закладываем по $700 за метр. Это будет на уровень выше IKEA, но все же не премиальная Италия.

Еще я хотел большую террасу по периметру дома, зону костра и прочие удобства. На это я решил закинуть еще по $100 за «квадрат».

Дом я хотел относительно небольшой — примерно на 100 квадратных метров. Таким образом насчитал $160 000.

Второй этап начался после создания эскизного проекта. У архитектора появилась примерная идея, он нарисовал дом и расположил его на участке. Площадь постройки увеличилась до 106 «квадратов». После подготовки полного рабочего проекта Алексей стал разбирать постройку на составляющие.

Виды работ Виды материалов и работ Стоимость работ за единицу, $ Количество Общая сумма, $ АРХИТЕКТУРНЫЕ РАБОТЫ Подготовка участка к строительству и засыпка ПГС Подготовка котлована для дома, выравнивание участка, подсыпки 5000 Подпорные стенки Изготовление и материалы, стенка 200 мм ж/б 200 60 куб. м 12 000 Забор Обновить соседский забор + сделать общий со вторым соседом 100 30 пог. м 3000 Фундамент и монолитные работы Плита + плоская кровля + стены ж/б 200 100 куб. м 20 000 Инженерные коммуникации на участке: канализация Два колодца с переливом + разводка по участку 1500 1500 водопровод Подвод к дому 150 150 электричество Подвод к дому 150 150 отопление Подключение к газу 1500 ТЕРРАСА (фундамент + доска) 70 120 кв. м 8400 Окна Алюминиевый профиль и два раздвижных окна 350 71 кв. м 24 850 Стены Керамзитобетон + штукатурка наружная чистовая + перемычки 60 68 кв. м 4080 Кровля Весь пирог кровли + внутренние водостоки 90 220 кв. м 19 800 ИНТЕРЬЕРНЫЕ РАБОТЫ Водоснабжение, канализация 1500 Электрика внутренняя 2500 Отопление Конвекторы + газовый котел 3500 Отделка внутренняя Покраска стен, укладка половой доски, покраска потолка 70 106 кв. м 7420 Двери Кассетные 4 шт. + 2 наружные 5000 Мебель мягкая Диван, две кровати 5000 Мебель корпусная Шкаф в спальне, шкаф в гостевой, шкаф в прихожей, кухня, мелочи 20 000 Техника Проектор, кухня 4000 Камин Отдельностоящий на дровах 2000 Сантехника Унитаз, ванна, душевая, раковина 2500 Сауна С электропечкой 3,3 кв. м 3000 Джакузи Уличное 7000 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН Отделка подпорной стены Рваный камень 3000 ИТОГО 166 850

— Люди часто прокалываются со старта. Любой, кто посмотрит на мою смету, тут же скажет: «Ни фига себе цифра — чувака, по ходу, разводят. Я умнее — у меня брат заливает бетон, я точно сэкономлю».

Но у меня тоже есть знакомые, которые помогут сделать дешевле, и все это уже учтено. Поэтому я бы не рекомендовал так рассуждать, это самая распространенная ошибка. Лучше себя не обманывать, а заложить побольше и потом порадоваться, если получится дешевле.





Специалист объясняет, что прежде чем внести в таблицу какие-то значения, он обзванивал подрядчиков и уточнял, сколько по факту тратят клиенты «под ключ». Брать средний объем арматуры на куб бетона и сидеть с калькулятором, считая все самостоятельно, — не самая лучшая идея: на практике все получается иначе.

В третий раз минчанин планирует считать траты уже после постройки дома. Сойдется ли смета, Алексей не знает — трудно учесть все детали даже с большим опытом работы архитектором.

На данный момент итоговая сумма в его таблице составляет $166 850. Сюда входят все расходы вплоть до тапочек, как говорит Кораблев. Практически не учтен разве что ландшафтный дизайн — до него руки пока не дошли.

















Четкие сроки строительства хозяин не ставил: для него это не самый принципиальный момент.

— Как получится, так получится. Не люблю строить такого рода планы и потом в них не укладываться. Но в целом все идет довольно быстро, даже с такой зимой.

Уже весной стройка должна обрести форму — станет понятно, как будет выглядеть эта необычная землянка. Будем следить и рассказывать.

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