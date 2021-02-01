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Минчанин строит землянку XXI века с 18-метровой стеклянной стеной. Что получается? (видео)
Источник материала: Onliner
Алексей Кораблев — архитектор, который решил жить в «норе». Но не в такой, какую вы могли себе представить — он решил построить уютную и стильную землянку, на которую готов потратить около $160 000. О концепции сооснователя студии
Если вы пропустили прошлый выпуск. Коротко
Алексей купил себе участок с перепадом в пять метров. Он находится у самого берега Дубровского водохранилища. Если спуститься к озеру, становится понятно, на каком склоне приходится возводить дом. По задумке архитектора, здание практически не будет видно с улицы, а от соседей его закроют бетонные «шоры» — останется только классный вид на озеро.
Если совсем просто — крыша должна стать продолжением дороги, а сама постройка будет располагаться «в горе».
Этот дом станет настоящим раем для белорусского интроверта. Подробнее о задумке можно почитать
Подпорная стенка обошлась в $17 000, фундамент — в $7000
Стройка идет довольно бойко. Несмотря на морозную зиму, за два с половиной месяца специалисты успели отлить подпорную стенку и почти закончить фундамент. Следующий этап — коробка, после возведения которой все будет выглядеть куда интереснее.
Пока архитектор укладывается в бюджет, но в него сложно было не вписаться: Алексей изначально закладывал реалистичные суммы.
Грунт в этих краях далеко не лучший: чтобы дом стоял, нужно вбивать как минимум 7-метровые сваи. Поэтому Кораблев решил строить на плите. Это довольно дорогое решение, но в данном случае оправданное, поскольку сваи для такого участка стоили бы примерно столько же, а плюсов у плиты гораздо больше.
— В плиту можно зашить теплый пол, она будет накапливать тепло. А еще с этим фундаментом, если будут какие-то движения в грунте, дом не просядет. Он может немного двигаться на грунте, но никаких трещин не будет. Это наименее проблемный фундамент, пускай и дорогой.
По изначальному проекту минчанин планировал залить 60 кубов бетона, но в ходе проектирования удалось сэкономить.
— Конструкторы любят перестраховываться и вообще не берегут финансы клиента. После оптимизации проекта удалось сократить расходы до 40 кубов бетона и 7 тонн арматуры.
Но по итогу сэкономить ничего не получилось. Дело в том, что из-за морозов я взял марку бетона получше — из него бункеры льют. А еще экскаватор работал вдвое дольше, поэтому с учетом моих объемов получилось недешево. Кстати, в мороз сейчас вообще не проблема бетон заливать: с противоморозными добавками можно и в –10 работать.
Фундамент стоит на плантере — гидроизоляции, которая используется в качестве альтернативы бетонной подушке.
Подпорную стенку пришлось закапывать на метр двадцать. Бетон заливался в пластиковую опалубку, поэтому получилось довольно ровно — осталось лишь слегка отшлифовать.
В углу участка уже стоит канализация. Колодцы пришлось делать глухими — территория находится в водоохранной зоне.
— За февраль — март я планирую поставить коробку с крышей, застеклить. Остекление обойдется дорого: стенка со стороны озера будет полностью стеклянной, я вот-вот закажу алюминиевые стеклопакеты. Делать их будут несколько месяцев, они мне обойдутся примерно в $25 000. Я уже жду первых морозов, которые покажут, как я буду жить с 18-метровым окном, — смеется над собой архитектор. — Но зато это красиво. Я же этот участок ради вида и покупал. После прошлой статьи здесь человек двадцать места посмотрели — виды действительно впечатляют. А мою подпорную стенку обозвали «расстрельной». Но когда дом будет готов, она должна классно смотреться.
Дом обойдется в $168 000. Как посчитать бюджет?
Свою смету Алексей разбил на три этапа. Первый — совсем примерный: смета была составлена еще до подготовки проекта. Тогда архитектор не понимал, каким будет его дом.
— Я прикидывал по своему опыту. Обычно на «квадрат» уходит $800 — такие деньги тратятся на архитектуру. То есть мы строим полностью готовый дом без инженерных коммуникаций и интерьера.
Эту цену мы получаем, если строительством занимаются профессионалы с прорабом. Если человек строит сам, можем делить на три; если не хочет заморачиваться и все отдает на откуп строителям — умножаем на два.
На интерьер мы чаще всего закладываем по $700 за метр. Это будет на уровень выше IKEA, но все же не премиальная Италия.
Еще я хотел большую террасу по периметру дома, зону костра и прочие удобства. На это я решил закинуть еще по $100 за «квадрат».
Дом я хотел относительно небольшой — примерно на 100 квадратных метров. Таким образом насчитал $160 000.
Второй этап начался после создания эскизного проекта. У архитектора появилась примерная идея, он нарисовал дом и расположил его на участке. Площадь постройки увеличилась до 106 «квадратов». После подготовки полного рабочего проекта Алексей стал разбирать постройку на составляющие.
— Люди часто прокалываются со старта. Любой, кто посмотрит на мою смету, тут же скажет: «Ни фига себе цифра — чувака, по ходу, разводят. Я умнее — у меня брат заливает бетон, я точно сэкономлю».
Но у меня тоже есть знакомые, которые помогут сделать дешевле, и все это уже учтено. Поэтому я бы не рекомендовал так рассуждать, это самая распространенная ошибка. Лучше себя не обманывать, а заложить побольше и потом порадоваться, если получится дешевле.
Специалист объясняет, что прежде чем внести в таблицу какие-то значения, он обзванивал подрядчиков и уточнял, сколько по факту тратят клиенты «под ключ». Брать средний объем арматуры на куб бетона и сидеть с калькулятором, считая все самостоятельно, — не самая лучшая идея: на практике все получается иначе.
В третий раз минчанин планирует считать траты уже после постройки дома. Сойдется ли смета, Алексей не знает — трудно учесть все детали даже с большим опытом работы архитектором.
На данный момент итоговая сумма в его таблице составляет $166 850. Сюда входят все расходы вплоть до тапочек, как говорит Кораблев. Практически не учтен разве что ландшафтный дизайн — до него руки пока не дошли.
Четкие сроки строительства хозяин не ставил: для него это не самый принципиальный момент.
— Как получится, так получится. Не люблю строить такого рода планы и потом в них не укладываться. Но в целом все идет довольно быстро, даже с такой зимой.
Уже весной стройка должна обрести форму — станет понятно, как будет выглядеть эта необычная землянка. Будем следить и рассказывать.
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