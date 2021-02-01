Почему компании пересаживаются на такси? Сравниваем с расходами на служебный транспорт

Источник материала: ProBusiness





Транспорт нужен всем: и крупному бизнесу, и малому. Только содержать служебные машины, когда такси становится доступнее, не всегда выгодно. Сколько экономят компании, где сотрудники уже пересели на такси? Сравниваем расходы и рассчитываем выгоду, которую упускает бизнес.

Компании используют транспорт для разных целей: трансфер сотрудников и руководства, сервис для комфорта клиентов и доставка. Все это, разумеется, не бесплатно.





Расходы на служебный автомобиль

Представим: компания собирается купить служебную машину. Новый автомобиль B класса (длиной от 3,7 до 4,2 м) стоит около 32 тысяч белорусских рублей, или 444 рубля в месяц при 6-летнем сроке эксплуатации.

Расходы на топливо при пробеге 100 км в день (2000 км в месяц) составят около 270 рублей в месяц. Прочие расходы (страховка, стоянка, мойка, обслуживание, ремонт и др.) — не менее 100 рублей в месяц.

А еще нужен водитель. Он будет работать по стандартному графику: 5 дней в неделю по 8 ч в день (итого 20 дней в месяц). Расходы на оплату труда водителя с налогами и отчислениями (подоходный налог, ФСЗН, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве) составят 1500 рублей в месяц при зарплате около 1000 рублей.

Получаем ежемесячные расходы на собственный служебный автомобиль с водителем не менее 2314 рублей в месяц. При этом поездок накопится всего 160 (1 час на поездку в среднем).

Сколько выйдет на такси?

Средний чек корпоративных клиентов Такси 135 в декабре 2020 года составил 8,91 рубля за поездку при средней продолжительности маршрута 11,1 км.

За 2314 рублей компания-клиент Такси 135 может совершить 260 поездок. Это на 62,5% больше по сравнению с организацией, у которой собственный служебный автомобиль. Общий пробег также будет больше — 2880 км (+ 44%).

При этом корпоративные клиенты Такси 135 не ограничены одним автомобилем. Они могут заказывать любое количество машин одновременно, чтобы организовать трансфер сразу нескольких сотрудников в разные точки Минска (и за его пределы). Они не заботятся об оплате парковки. Не обслуживают автомобиль и не оплачивают отпуск и больничные водителя.





А если арендовать машину?

Можно заключить договор с транспортной компанией и пользоваться арендой. Средняя стоимость аренды автомобиля с водителем — 25 рублей в час (вне зависимости, едет машина или простаивает). Еще требуется предварительная бронь как минимум за несколько часов, а иногда и за сутки.

Поездки на арендованной машине, как правило, не регулярны, поэтому приходится оплачивать время простоя. Услуга оказывается неоправданно дорогой. Еще надо поручать заказ транспорта и организацию логистики кому-то из сотрудников. Снова расходы и неудобства, ведь трансфер может понадобиться даже ночью.

1 час аренды машины выходит почти как 3 поездки на такси (помним, что здесь средний чек в декабре — 8,91 рубля за поездку). При этом вы не можете одновременно доставлять нескольких сотрудников или клиентов по разным адресам.

С привлечением личного транспорта работников тоже непросто. Не хватает прозрачности в расчетах затрат на бензин и амортизацию автомобиля. Вот почему компании пересаживаются на корпоративное такси.

Как это работает?

Вы заключаете договор на корпоративное такси 135 и пользуетесь услугами сервиса с этого же дня.

Заказывайте такси на сайте 135.by или через приложение Такси 135. Без диспетчеров и звонков.

Подключаете сотрудников к сервису по номеру телефона и контролируйте их поездки. Заблокировать доступ можно в любое время.

Оплачиваете поездки безналично (карточкой или на расчетный счет). Никакой абонентской платы и скрытых платежей. Сколько пользуетесь — столько и платите.

Скачиваете отчет о поездках всей компании или отдельно по каждому сотруднику. Бухгалтерия благодарит за удобный формат таблиц Excel.





Сервис для корпоративных клиентов от Такси 135 доступен в Минске с февраля 2020 года. За год заключить договор уже успели банки, мобильные операторы, ИТ-компании, сервисные службы, кафе, рестораны, магазины, образовательные центры, а также торговые, промышленные, консалтинговые и юридические компании.

Кто возит корпоративных клиентов?

Корпоративные заказы серьезно контролируются. Водители понимают, что от качества их работы зависит долгосрочное сотрудничество с клиентами. В случае конфликтных ситуаций водителя могут полностью отстранить от работы.

Почему бизнесу выгодно с Такси 135?

Комфорт сотрудников. Компании ценят корпоративное такси за удобство. Решаются проблемы с планированием поездок при смешанном или позднем графике работы персонала. Сотрудники из одного района могут приехать в офис на одной машине благодаря возможности планировать остановки по маршруту и забирать коллег по пути. Руководитель отслеживает в личном кабинете, когда сотрудники прибыли на рабочее место.

Трансфер на такси на работу и домой предлагают как часть соцпакета. Это практикуют, например, IT-компании.





Дополнение к собственному транспорту. Крупные компании используют сервис Такси 135 именноо так. В день они могут совершать до 80 поездок на такси. Это удобно, когда, например, надо одновременно развезти по домам 40 сотрудников. В течение дня до 10 сотрудников могут находиться в пути в одно время.

Сопутствующие услуги. Корпоративное такси 135 помогает с доставкой. Водители могут привезти документы, запчасти, инструменты, материалы для обучения, подарки и другие вещи для компании.