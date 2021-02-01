﻿ В Беларуси снова разрешили доставку лекарств. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси снова разрешили доставку лекарств

01.02.2021 11:57 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

В соседних странах сервисы по доставке лекарств существуют уже давно и пользуются высоким спросом среди населения. В Беларуси в мае прошлого года уже вводили временное разрешение на доставку, однако эксперимент продлился только 2 месяца.

Сейчас у белорусов вновь появилась возможность заказать лекарства на дом - разрешение на доставку продлили до лета.

В Беларуси снова разрешили доставку лекарств
Заказать лекарства можно на сайте fito.by

Где заказать?

Заказать доставку можно на сайте фармецевтической сети “Зелёная аптека” - fito.by . Добавляйте в корзину необходимые лекарства, указывайте адрес доставки и контактные данные. После этого с вами свяжется оператор, подтвердит заказ и сроки.

Также оформить заказ можно простым звонком оператору колл-центра:

  • 7822 (А1, МТС)
  • 8 (017) 215-02-22

Сотрудники аптеки проконсультируют по навигации сайта или примут ваш заказ по телефону - не обязательно нужно владеть и пользоваться компьютером или смартфоном.

В Беларуси снова разрешили доставку лекарств
Доставляют на дом безрецептурные лекарственные средства, медицинские изделия, витамины, лечебную косметику и др.

Сколько стоит?

Доставка бесплатная при оформлении заказа от 50 рублей. Заказы менее 50 рублей потребуют дополнительной оплаты — 5 рублей.

Оплачивается заказ при получении: наличными или банковской картой курьеру.

Также заказ можно оплатить онлайн на сайте аптеки . Это очень удобно, если Вы хотите заказать доставку родным или близким. Курьер в этом случаем может доставить лекарства бесконтактным образом.

Подробнее об условиях доставки можно узнать в разделе оплата и доставка. 

Как быстро доставят?

Вам доставят ваш заказ уже на следующий день после оформления. Либо в понедельник, если заказ был сделан в выходные дни. Пока доставка действует только для жителей Минска и пригорода (+10км).

  • больше нет необходимости в лишнем посещении общественных мест - поход в аптеку можно совершить посредством электронного заказа
  • можно выбрать оптимальные по цене лекарства и др. товары
  • бесплатная доставка экономит ваши деньги

    Что еще?

Кроме доставки лекарств и других аптечных товаров в  Зелёной аптеке  по-прежнему действует возможность оформления самовывоза из аптеки, отправки некоторых групп товаров почтой.

Также на fito.by  огромный выбор полезных подарков к любым празникам.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Задать Ваши вопросы и оформить заказ можно по телефонам:

  • 7822 (А1, МТС)
  • 8 (017) 215-02-22

Fito.by - доставка лекарств и аптечных товаров на дом!

Рекламодатель: ООО "Здоровое решение" УНП 190682403, г. Минск, ул. Надеждинская, 2-5

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Елизавета II сделала Меган Маркл "безымянной"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by