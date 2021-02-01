|
В Беларуси снова разрешили доставку лекарств
01.02.2021 11:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В соседних странах сервисы по доставке лекарств существуют уже давно и пользуются высоким спросом среди населения. В Беларуси в мае прошлого года уже вводили временное разрешение на доставку, однако эксперимент продлился только 2 месяца.
Сейчас у белорусов вновь появилась возможность заказать лекарства на дом - разрешение на доставку продлили до лета.
Где заказать?
Заказать доставку можно на сайте фармецевтической сети
Также оформить заказ можно простым звонком оператору колл-центра:
Сотрудники аптеки проконсультируют по навигации сайта или примут ваш заказ по телефону - не обязательно нужно владеть и пользоваться компьютером или смартфоном.
Сколько стоит?
Доставка бесплатная при оформлении заказа от 50 рублей. Заказы менее 50 рублей потребуют дополнительной оплаты — 5 рублей.
Оплачивается заказ при получении: наличными или банковской картой курьеру.
Также заказ можно оплатить онлайн
Подробнее об условиях доставки можно узнать в разделе
Как быстро доставят?
Вам доставят ваш заказ уже на следующий день после оформления. Либо в понедельник, если заказ был сделан в выходные дни. Пока доставка действует только для жителей Минска и пригорода (+10км).
Кроме доставки лекарств и других аптечных товаров в
Также на
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Задать Ваши вопросы и оформить заказ можно по телефонам:
Рекламодатель: ООО "Здоровое решение" УНП 190682403, г. Минск, ул. Надеждинская, 2-5
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где заказать?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)