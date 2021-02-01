В Беларуси снова разрешили доставку лекарств

Источник материала: ProBusiness

В соседних странах сервисы по доставке лекарств существуют уже давно и пользуются высоким спросом среди населения. В Беларуси в мае прошлого года уже вводили временное разрешение на доставку, однако эксперимент продлился только 2 месяца.

Сейчас у белорусов вновь появилась возможность заказать лекарства на дом - разрешение на доставку продлили до лета.



Заказать лекарства можно на сайте fito.by

Где заказать?

Заказать доставку можно на сайте фармецевтической сети “Зелёная аптека” - fito.by . Добавляйте в корзину необходимые лекарства, указывайте адрес доставки и контактные данные. После этого с вами свяжется оператор, подтвердит заказ и сроки.

Также оформить заказ можно простым звонком оператору колл-центра:

7822 (А1, МТС)

8 (017) 215-02-22

Сотрудники аптеки проконсультируют по навигации сайта или примут ваш заказ по телефону - не обязательно нужно владеть и пользоваться компьютером или смартфоном.



Доставляют на дом безрецептурные лекарственные средства, медицинские изделия, витамины, лечебную косметику и др.

Сколько стоит?

Доставка бесплатная при оформлении заказа от 50 рублей. Заказы менее 50 рублей потребуют дополнительной оплаты — 5 рублей.

Оплачивается заказ при получении: наличными или банковской картой курьеру.

Также заказ можно оплатить онлайн на сайте аптеки . Это очень удобно, если Вы хотите заказать доставку родным или близким. Курьер в этом случаем может доставить лекарства бесконтактным образом.

Подробнее об условиях доставки можно узнать в разделе оплата и доставка.

Как быстро доставят?

Вам доставят ваш заказ уже на следующий день после оформления. Либо в понедельник, если заказ был сделан в выходные дни. Пока доставка действует только для жителей Минска и пригорода (+10км).

больше нет необходимости в лишнем посещении общественных мест - поход в аптеку можно совершить посредством электронного заказа

можно выбрать оптимальные по цене лекарства и др. товары

бесплатная доставка экономит ваши деньги



Что еще?

Кроме доставки лекарств и других аптечных товаров в Зелёной аптеке по-прежнему действует возможность оформления самовывоза из аптеки, отправки некоторых групп товаров почтой.

Также на fito.by огромный выбор полезных подарков к любым празникам.

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Задать Ваши вопросы и оформить заказ можно по телефонам:

7822 (А1, МТС)

8 (017) 215-02-22

Fito.by - доставка лекарств и аптечных товаров на дом!

Рекламодатель: ООО "Здоровое решение" УНП 190682403, г. Минск, ул. Надеждинская, 2-5