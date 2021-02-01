Водитель был в утомленном состоянии: дело о ДТП с четырьмя пострадавшими под Поставами ушло в суд

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Витебской области направила в суд Поставского района уголовное дело по обвинению водителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение гражданам тяжких и менее тяжких телесных повреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.





По данным следствия, 16 августа 2020 года 30-летний водитель Seat Altea, находясь в утомленном состоянии, двигался по трассе Р110 Глубокое — Поставы — Лынтупы — граница Литвы со скоростью около 60 км/ч. На 54-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в Audi A4.

В результате ДТП водитель Audi получил менее тяжкие телесные повреждения, двоим взрослым пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения по признаку неизгладимого обезображения лица, а малолетнему пассажиру — по признаку опасности для жизни.





— После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, достаточности собранных доказательств. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. Избранную к водителю меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения, — проинформировали в ведомстве.