Сходить за майонезом и потратить 12 рублей: секрет многодетной мамы - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как отметила мать троих детей Дарья, при нынешних ценах потратить минимум 20 рублей в магазине не составляет труда, при этом купить на эти деньги можно не так уж и много: молоко, хлеб, творог, сметана, йогурт, яйца и еще какую-нибудь мелочь.

Все продукты сразу нужно делить на количество членов семьи: например полкило мандаринов это примерно по две штучки на человека, и из этого нужно исходить при покупке.

"Кроме того, нельзя купить какую-то вкусняшку одному ребенку и не купить остальным, поэтому, булочки, мороженное и прочее сразу покупается на всех членов семьи", - отметила Дарья.

Поскольку все необходимые продукты были приобретены заранее, витеблянка вместе с младшими детьми заглянула в магазин за двумя пачками майонеза. В итоге, кроме основного продукта Дарье пришлось купить четыре булочки, мороженое и йогурт.

"Сегодня "бой" выигран, а вообще мы всегда стараемся находить варианты, чтобы всем было хорошо и недорого", - сообщила Дарья после серьезного "сражения" с четырехлетним сыном за то, какое мороженое следует купить.

Стоимость приобретенных во время "экспресс-похода" продуктов составила 12 рублей с копейками. Как отметила собеседница, при нынешних ценах в магазине прожить на детское пособие затруднительно, особенно, если хочешь, чтобы дети видели еще что-то кроме экономии на всем.

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