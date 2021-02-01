Как отбирают контрактников с помощью виртуальных технологий - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Современные технологии применяют в российской армии при наборе кандидатов на военную службу по контракту, сообщает Минобороны РФ. В пунктах отбора появились VR-очки и "игра", с помощью которой будущих контрактников могут проверить в различных ролях.

"Кандидатам дают возможность вжиться в роли стрелков, химиков-разведчиков, механиков-водителей, гранатометчиков и других военных специалистов", - говорится в подписи к опубликованному военным ведомством ролику.

Проходит испытание и еще одна новинка – компьютерный тест, который помогает определить стрессоустойчивость кандидатов. Это можно назвать компьютерной игрой, но управление персонажем в ней происходит не с помощью клавиатуры и мыши, а через датчик пульса.

В соревновательной методике "Водолаз", как рассказывают в Минобороны, чем ниже пульс тестируемого, тем быстрее погружение и победа в игре.