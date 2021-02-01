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Латушко допускает лоббизм при принятии 4-го пакета санкций ЕС

01.02.2021 13:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко допускает, что при принятии 4-го пакета санкций ЕС против режима Лукашенко некоторым фигурантам предварительного списка удастся пролоббировать свое удаление из санкционного списка.

Об этом Латушко сказал по итогам своего визита в Германию в эфире Белсата.

«Обсуждалась также возможность 4-го пакета санкций. Трудно организовать консенсус 27 стран, если каждая страна имеет на это право. Процесс обсуждения санкций нельзя сделать полностью прозрачным, чтобы не допустить ситуацию, как с 3-м пакетом: когда лоббисты в последний момент удалили некоторых лиц», - посетовал Латушко.

По его словам, Бундестаг практически завершил процедуру принятия закона, запрещающего немецким компаниям заниматься торгово-экономической деятельностью с предприятиями, нарушающими права человека.

«Каждый директор белорусской компании, увольняющий и репрессирующий рабочих, должен понимать, что скоро он не сможет сотрудничать с немецкими компаниями. И, по мнению представителей Германского экономического комитета, подобный прецедент может распространиться и на другие страны ЕС», - отметил Латушко.

Он также сообщил, что власти ФРГ рассматривают возможность создания международного механизма преследования преступлений, совершенных против мирных белорусов силами безопасности.

«Это будет дополнительным инструментом судебного преследования наряду с общей юрисдикцией в соответствии с Конвенцией ООН против насилия. Таким образом, любая поездка в любую страну мира может привести к тому, что подозреваемый будет задержан», - подчеркнул Латушко.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко допускает, что при принятии 4-го пакета санкций ЕС против режима Лукашенко некоторым фигурантам...
 
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