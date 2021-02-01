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Посол США в Беларуси летит в Европу

01.02.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Назначенная послом США в Беларуси Джули Фишер с 1 по 8 февраля проведет консультации в ряде европейских городов.



Как сообщило диппредставительство США в Минске, Джули Фишер обсудит с европейскими чиновниками, учеными и представителями гражданского общества, что можно сделать для поддержки белорусского народа в вопросе независимости и суверинитета, а также в вопросах укрепления демократии и повышения благосостояния.

Сенат Конгресса утвердил Джули Фишер послом США в Беларуси в середине декабря. Решение было принято единогласно. Фишер стала первым за 12 лет послом США в стране. Из Минска в Вашингтон в качестве посла должен был отправиться замглавы МИД Олег Кравченко, но в декабре он скоропостижно скончался. Вакансия белорусского посла в США снова открыта.

США не признали результаты президентских выборов в Беларуси. После тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября Госдепартамент  выступил с соответствующим  заявлением.  В нем говорилось, что Лукашенко не считается законным руководителем Беларуси, и что выборы 9 августа 2020 года не были свободными и честными.
 
Теги: Минск
 
 
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Назначенная послом США в Беларуси Джули Фишер с 1 по 8 февраля проведет консультации в ряде европейских городов.
 
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