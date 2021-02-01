﻿ СМИ: IIHF намерена провести ЧМ-2021 по хоккею только в Латвии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: IIHF намерена провести ЧМ-2021 по хоккею только в Латвии

01.02.2021 13:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны, окончательное решение будет принято на совете организации 2 февраля

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Турнир изначально планировалось провести в столицах Беларуси и Латвии. Международная федерация 18 января объявила, что Минск не примет чемпионат мира. 

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил РИА Новости, что федерация хочет, чтобы чемпионат мира прошел в одной стране. По словам Фазеля, шансы имели Дания, Латвия и Словакия.

В конце января делегация IIHF побывала на спортивных объектах в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи предстоящего турнира. По словам источника, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения чемпионата мира только на территории Латвии. 

В IIHF также считают этот вариант приоритетным.

"Если не произойдет неожиданностей, на совете IIHF во вторник Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой чемпионата мира-2021", - уточнил собеседник агентства
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны, окончательное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Идея Банк» не продают приближенному к Лукашенко олигарху из-за санкций?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by