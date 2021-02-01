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СМИ: IIHF намерена провести ЧМ-2021 по хоккею только в Латвии
Источник материала: Партизан
Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны, окончательное решение будет принято на совете организации 2 февраля
Об этом сообщил
Турнир изначально планировалось провести в столицах Беларуси и Латвии. Международная федерация 18 января объявила, что Минск не примет чемпионат мира.
Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил РИА Новости, что федерация хочет, чтобы чемпионат мира прошел в одной стране. По словам Фазеля, шансы имели Дания, Латвия и Словакия.
В конце января делегация IIHF побывала на спортивных объектах в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи предстоящего турнира. По словам источника, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения чемпионата мира только на территории Латвии.
В IIHF также считают этот вариант приоритетным.
"Если не произойдет неожиданностей, на совете IIHF во вторник Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой чемпионата мира-2021", - уточнил собеседник агентства
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Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны, окончательное...
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