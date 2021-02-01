– Генпрокуратура готовится признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Что это означает?





– Прежде всего хочу сказать, что это заявление Генпрокуратуры необдуманное и неподкрепленное какими-либо экспертными заключениями о том, что этот символ можно признать экстремистским. Даже с формальной точки зрения должен состоятся консилиум экспертов, историков, ученых, которые дали бы свое заключение.





Поэтому заявление Генпрокуратуры – голословное, абсурдное. Но учитывая, что у нас «иногда не до законов», то я предполагаю, что БЧБ-флаг действительно могут признать "экстремистским". Что повлечет за собой и административную, и, возможно, уголовную ответственность.





Будешь идти с бело-красно-белым флагом – тебя автоматически смогут привлекать к ответственности.





– Но согласно новому КоАП и так вводится ответственность за использование «запрещенной» символики. За флаг на балконе можно будет получить штраф до 580 рублей. Зачем бело-красно-белый флаг признавать еще и "экстремистским"?





– Это запугивание людей, чтобы они и не думали использовать национальный символ, чтобы у них в голове сидело, что его приравнивают к нацистской символике.

Но я считаю, что запретить бело-красно-белый флаг невозможно.





Как его можно запретить, когда он изображен на многих гербах белорусских населенных пунктов, когда сам Лукашенко давал пол ним присягу, когда белорусское государство в 90-х подписывало международные договоры с этим флагом?





Я не понимаю, как можно перечеркнуть историю, в том числе государственную.





С одной стороны, это запугивание, а с другой – попытка упростить работу сотрудникам милиции, которые могли бы всех привлекать к административной ответственности просто по факту наличия БЧБ-флага.





Наверное, таким образом хотят до марта успеть погасить пламя революции. Мы видим, что, несмотря на ежедневные задержания, люди продолжают выходить на улицу.





всколыхнуло общественное мнение . А возможно, бело-красно-белый флаг к экстремистским символам не приравняют. Видно, что заявление Генпрокуратуры





Возможно, власть, как и раньше, хотела посмотреть, как к инициативе отнесутся элиты, рядовые граждане, как ее воспримут за рубежом.





Кто будет задерживать людей с флагами, кто будет составлять протоколы? Нужно учитывать и тот фактор, что сегодня в Минске не хватает следователей для расследования таких дел, вызывают сотрудников из регионов. Люди увольняются из органов, не хватает участковых.





Это же надо будет миллион-два человек привлечь к ответственности, и то люди не успокоятся. Видно же, что людей не запугать, что от использования БЧБ-флага они не откажутся. Это символ свободы и независимости. Это тоже самое, что попытаться заставить православного человека топтать икону.





То есть такая работа может привести к коллапсу правоохранительной системы.





Вот недавно разговаривал с пенсионерами, которых привлекают к административной ответственности. Они прямо говорят: мы ждем весны. Ну если уже пенсионеры ждут весны, то что говорить о молодых?





Всех не оштрафуешь, не отправишь на сутки, нужно искать компромисс.