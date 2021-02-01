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Власти Германии обещают прекратить работу с белорусскими заводами. Как это будет?
Источник материала: Партизан
Руководитель Народного Антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко 28-29 января слетал в Германию, где провел в Берлине встречи с представителями официальных властей этой страны.
Во время встречи с госсекретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером Павел Латушко обсудил подходы к принятию 4-го пакета санкций ЕС против режима Лукашенко и помощь СМИ Беларуси.
Мигель Бергер в ответ рассказал, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси.
В ходе встречи Павла Латушко с Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, участники обсудили экономическое сотрудничество после трансфера власти и начала строительства новой Беларуси.
«Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответствующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека», — говорится в сообщении пресс-службы Павла Латушко.
«Каждый директор белорусского предприятия, который увольняет и репрессирует работников, должен понять, что скоро он не сможет сотрудничать с немецкими компаниями. И согласно информации представителей комитета экономики Германии, такой прецедент может расшириться и на другие страны ЕС», — уверен политик.
Ранее Павел Латушко провёл консультации в Вене, где встретился с представителями кабинета президента Австрии, МИД Австрии и Международной переговорной платформы ICEUR.
На встречах руководитель НАУ обсудил возможные варианты международного посредничества, а также помощь Австрии – на уровне двусторонних отношений и Евросоюза – в разрешении беларуского кризиса.
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Руководитель Народного Антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко 28-29 января слетал в Германию, где провел в Берлине...
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