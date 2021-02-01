В Новогрудке задержали 72-летнего экс-директора местной школы

Его имя значится в списках лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна». В комментарии сообщается, что дома у него прошел обыск.













По информации «Радыё Свабода», сегодня в Новогрудке должна была состояться традиционная воскресная экскурсия, но она была сорвана. Александра Быстрика задержали по дороге к месту сбора и отвезли домой на обыск. Бывшего директора краеведческого музея Тамару Вершицкую опросили как свидетеля.







