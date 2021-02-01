



Авторы канала акцентировали внимание, что в правилах есть пункт о том, что компания может предоставлять персональные данные участников дисконтной программы "по требованию государственных органов, обязательному для исполнения".





Эта оговорка вызвала обсуждения пользователей интернета - а как же защита данных?





опубликовано Положение о предоставлении скидок по дисконтным картам "Санта" и правила участия в дисконтной программе в редакции от 1 января 2021 года, в которых есть соответствующий пункт 8.5: На сайте ООО "Санта Ритейл"Положение о предоставлении скидок по дисконтным картам "Санта" и правила участия в дисконтной программе в редакции от 1 января 2021 года, в которых есть соответствующий пункт 8.5:





Marketing.by обратил внимание на правила дисконтных программ других ритейлеров. В тех, что нам удалось найти на официальных сайтах, отдельно предоставление информации государственным органам не выделяется: обратил внимание на правила дисконтных программ других ритейлеров. В тех, что нам удалось найти на официальных сайтах, отдельно предоставление информации государственным органам не выделяется:





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Учитывая острую реакцию пользователей на правила сети "Санта", Marketing.by обратился к ООО "Санта Ритейл" и попросил объяснить, почему в новой редакции правил участия в дисконтной программе появилось упоминание государственных органов в пункте о персональных данных. Вот что нам ответили в компании:





"С 15 января 2021 года сеть магазинов «Санта» в рамках редизайна дисконтных карт объявила бесплатный обмен старых карт на новые.





Чтобы стать полноценным участником дисконтной программы и получить гарантированную 3% скидку на каждую покупку владельцу дисконтной карты необходимо зарегистрировать её на корпоративном сайте.





При разработке «Правил участия в дисконтной программе «Санта»» компания приняла решение максимально полно информировать о них наших уважаемых покупателей. Для этого в сети Интернет в открытом доступе был размещен полный текст актуальных Правил от 01.01.2021.





В п.8.5 Правил перечислены действия с персональными данными, на которые покупатель дает своё согласие, подписывая анкету в магазине. При регистрации у наших покупателей мы запрашиваем только ФИО владельца карты, дату рождения и мобильный телефон, на который приходит SMS-код с подтверждением регистрации. Иных персональных данных, что часто является необходимой информацией для участия в программах лояльности других сетей (адрес проживания, количество членов семьи, дополнительный телефон и т.п), не требуется.





В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 23 июля 2019 г. № 132-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» и др.) любая торговая сеть обязана предоставить государственным органам по их запросу персональные данные владельцев дисконтных карт, независимо от того, указано об этом в правилах участия в дисконтной программе либо нет.





Таким образом, внеся указанный пункт в Правила, наша компания демонстрирует честность и открытость перед покупателями".





Кстати, еще в июне 2019 года в первом чтении Палатой представителей был принят проект Закона «О персональных данных». Он до сих пор находится в стадии законопроекта, но после вступления в силу призван изменить подходы к регулированию вопросов защиты персональных данных в Беларуси.





В частности, в проекте есть статья 9, в которой оговаривается, что сбор, обработка, распространение, предоставление специальных персональных данных госорганам будет законной во многих случаях. И без согласия субъекта персональных данных:









Напомним, владельцем ООО "Санта Ритейл" яаляется приближенный к Лукашенко олигарх Мошенский (на фото)