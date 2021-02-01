Власть превращает протест в национально-освободительное движение

Независимая газета ". Каждое новое решение власти только углубляет раскол в белорусском обществе, констатируют эксперты. Они не исключают, что на фоне таких действий власти протесты могут превратиться в национально-освободительное движение, пишет российская "".





Локальные акции протеста в Беларуси получили новый стимул. В минувшее воскресенье белорусы выходили на улицы своих городов в поддержку национальной символики, скандируя «это наш флаг». После обнародования инициативы властей признать бело-красно-белый флаг экстремистским на дорогах и улицах белорусских городов он стал появляться еще чаще.





Белорусы шьют флаги огромной длины (10, 20 и даже более метров), разрисовывают деревья в бело-красно-белый цвет, подсвечивают такими цветами свои дома, раскрашивают снеговиков, вмораживают флаги в лед, рисуют красные полосы на снегу.





петицией , призывающей власти придать бело-красному флагу статус культурно-исторического наследия и нематериальной культурной ценности, а также прекратить репрессии за его использование. На утро понедельника под петицией подписались 70 тысяч человек. В пятницу начался сбор под, призывающей власти придать бело-красному флагу статус культурно-исторического наследия и нематериальной культурной ценности, а также прекратить репрессии за его использование. На утро понедельника под петицией подписались 70 тысяч человек.





«Бело-красно-белый цвет – это духовное выражение всего человеческого, что есть в белорусском обществе: достоинства, правды, смелости, мужества, честности, жертвенности, красоты. Всего того, что противостоит черному, лживому, мрачному, трусливому», – объясняет смысл действий белорусов политолог Павел Усов.





По его словам, запрещать бело-красно-белый флаг – то же самое, что «запрещать правду или жизнь».





Активизация протестов с акцентом на бело-красно-белый флаг, а также появление петиции связаны с тем, что в конце прошлой недели Генпрокуратура заявила о планах внести изменения в законодательство и причислить флаг к числу экстремистских.





Власти поясняют, что таким образом они учитывают мнение «неравнодушных граждан», которые обратились с просьбой в Генеральную прокуратуру запретить бело-красно-белую символику.





«Потомки героев против кровавого символа», – писала об этом газета администрации президента «Беларусь сегодня». Причина, которую называют «неравнодушные граждане», – использование бело-красно-белого флага коллаборационистами во время Второй мировой войны.





«Фашистские прихвостни под флагами коллаборантов заживо сжигали наших земляков в их домах, расстреливали вместе с грудничками на руках, вешали отцов и матер а глазах у детей», – пишут «неравнодушные граждане».





Местная общественность не сомневается, что проявить инициативу граждан надоумили сами власти для того, чтобы расширить возможности для наказания инакомыслящих.





Интересно, что представляет этих «неравнодушных инициаторов» некий Петр Шапко, которого цитирует газета. Он известен тем, что входит в оргкомитет пророссийской партии «Родина». В манифесте оргкомитета декларируется достаточно консервативная идеология, а Петр Шапко называет себя казаком и лидером военно-патриотического клуба «Казачий спас», пишет о нем белорусский информресурс reform.by.





«Любители «русского мира» требуют от Генпрокуратуры запретить БЧБ (бело-червоно(красно)-белый) флаг», – констатирует издание.





Стоит уточнить, что в отсылке к «русскому миру» нет антироссийскости. Эксперты в комментариях для «НГ» и раньше говорили о том, что для белорусов Кремль и Россия – не одно и то же.





«Мы видим мудрость белорусского народа, который делает четкое различие между политикой Кремля и отношением к России и русскому народу», – говорил по этому поводу политический обозреватель Александр Класковский.





После начала протестов в России, которые поддерживают и белорусские протестующие, эта дифференциация стала еще четче. Вероятно, сейчас стоит говорить об адептах «советскости», которые есть и в России, и в Беларуси.





Главный из них – Александр Лукашенко. В 1994 году он вступал в должность президента под бело-красно-белым флагом, но очень быстро заменил его на советский красно-зеленый. Бело-красно-белый флаг начинает свою историю с 1918 года. Тогда под ним создавалась Белорусская народная республика.





Комментируя очередную инициативу власти – признать национальный флаг экстремистским, эксперты констатируют углубление раскола в белорусском обществе.





«Красно-зеленый флаг всегда имел большую поддержку, чем белорусская власть, и точно мог ее пережить. Теперь обществу предлагают поделиться. Сидеть рядом с красно-зеленым флагом сегодня – проявление политической позиции», – пишет по этому поводу в своем телеграм-канале политолог Артем Шрайбман.





Эксперт убежден, что действия власти перечеркнули возможности для красно-зеленого флага сохраниться при новой власти. При этом бело-красно-белый флаг будет только набирать популярность, укрепляться в статусе символа протеста и обязательно станет государственным, полагает Шрайбман.





Если власти признают бело-красно-белый флаг «экстремистским», то его использование или даже упоминание будет наказываться как уголовное преступление, напоминает политолог Валерий Карбалевич.





Фактически объявили войну не только национальной символике, а беларусскости как явлению. Уничтожаются магазины, которые распространяют белорусскую символику, сувениры, литературу в Минске, пишет эксперт в своем телеграм-канале. Уничтожаются магазины, которые распространяют белорусскую символику, сувениры, литературу в Минске, Бресте Витебске , Гродно, Орше. Началось преследование книгоиздателей», –эксперт в своем телеграм-канале.





Если до сих пор шла борьба за демократию с использованием национальной символики, то теперь выступления против действующего режима может превратиться в национально-освободительное движение, прогнозирует он.





«Руководствуясь инстинктом самосохранения, существующий режим запускает процесс, который будет иметь побочный эффект. Я бы назвал это процессом завершения формирования белорусской политической нации», – пишет Валерий Карбалевич.





Лукашенко пришел к выводу, что он одержал победу, что протест подавлен и что он может делать со страной все, что захочет », – объясняет дальнейшее закручивание гаек Валерий Карбалевич. Ужесточение законодательства под подавление инакомыслия в Беларуси носит системный характер. Власти кажется, что протест подавлен. «», – объясняет дальнейшее закручивание гаек Валерий Карбалевич.





Накануне выходных в белорусских СМИ появились подробности еще одной законодательной инициативы властей – изменения в закон «О государственной службе». Речь идет об «общих требованиях служебной этики госслужащих». Ранее официальные источники уже анонсировали, что кодекс для чиновников будет чем-то напоминать устав для военных.





«Гражданским служащим не следует публично выражать в средствах массовой информации свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности в случае его несоответствия основным направлениям политики государства, если иное не предусмотрено специальными законодательными актами, закрепляющими их правовой статус», – цитируют СМИ положения готовящегося документа.





Также чиновникам хотят запретить размещать в личных аккаунтах в социальной сети «сведения, способные нанести ущерб их персональной репутации и авторитету государственной власти в целом».





При этом эксперты в большинстве своем прогнозируют, что все усилия властей напрасны и протесты в Беларуси можно только приглушить, но не остановить, как нельзя остановить ход времени.





Все старания Лукашенко – это «наивная попытка властей вернуться в прошлое, которая обречена на провал , потому что у него машины времени нет», говорит по этому поводу аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко. , потому что у него машины времени нет», говорит по этому поводу аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)





Международное сообщество также продолжает поддерживать белорусскую повестку дня. Лидер протестов Павел Латушко на прошлой неделе встретился с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером, сообщается в телеграм-канале политика.





Речь на встрече шла о принятии четвертого пакета санкций ЕС, поддержке репрессируемых независимых СМИ Беларуси. Кроме того, Бергер сообщил, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Белоруссии.





В воскресенье стало известно о том, что лидера белорусских протестов, экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую номинируют на получение Нобелевской премии мира – 2021. Об этом сообщали информационные агентства BNS и «Рейтер».





Присутствие Беларуси в международной повестке дня пусть и не приносит прямого эффекта, но является положительным фактором для белорусов, борющихся за свободу, констатируют эксперты.