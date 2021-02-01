“Главное – сохранить людей в этом безумии"

- У меня трактор бело-красно-белый, все ульи бело-красно-белые – я все перекрашивать должен?





Первую присягу в качестве президента Лукашенко принимал под бело-красно-белым флагом. Значит, Лукашенко принимал присягу под экстремистской символикой? Кто ответит?





Бред. Прокуратура не является законодательным органом, она не может принимать законы, указы, декреты. Прокуратура является органом, который надзирает за соблюдением существующего законодательства. Какое право прокуратура имеет признавать флаг экстремистским? Какое право начальник минской милиции может устанавливать, что бело-красно-белый флаг на балконе – это пикет? Для своих подчиненных – может, а для меня, гражданина Республики Беларусь, не может: он должен контролировать соблюдение законов с моей стороны, поэтому его требования должны быть ЗАКОННЫМИ. А чтобы его требование было законным, он должен мне назвать закон, конкретную статью, которые я нарушил; а если я ничего не нарушил, значит, начальник милиции превысил служебные полномочия.





«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы», говорил Цицерон. Безумие правит. Народ отдыхает, никому не хочется сейчас шастать по холодным улицам. Тем более, что время работает против Лукашенко, разрушает систему изнутри. Ермошина заявляет, что за него проголосовало 4,8 миллиона беларусов, а Лукашенко «насчитал» 6 миллионов, Лукашенко говорит, что президентами рождаются. Понятно, что президенты все рождаются, но президента выбирает народ. Такие действия и заявления капля за каплей будет точить систему. Сейчас самая главная задача – сберечь людей, которые могут поработать на Беларусь, но сжечь их в этом безумии – преступление. Поэтому все свои действия надо очень тщательно продумывать.





Надо иметь выдержку. Если процесс идет в правильном направлении, не пытайтесь его ускорить, потому что если начинаешь его подталкивать – получается обратная реакция.







