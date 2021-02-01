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Почобут: Цель очевидна - должен быть штиль и "съезд победителей"
Источник материала: Партизан
Журналист Анджей Почобут прокомментировал количество задержанных в Беларуси в минувшее воскресенье.
"Количество задержанных перевалило за сотню (по данным правозащитников - 166 человек - прим. БП). Очевидно власть боится как бы протесты не срезонировали с событиями в России, а с другой стороны – приближается Лукашенкин сход. Цель очевидна – должен быть штиль и «съезд победителей»", -
Заметим, что большинство задержанных - случайные люди, которых просто хватали на улице.
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Журналист Анджей Почобут прокомментировал количество задержанных в Беларуси в минувшее воскресенье.
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