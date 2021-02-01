|
Транснациональный детектив: куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета
Источник материала: Партизан
Невероятный поворот в деле убийства Павла Шеремета.
Один из бывших сотрудников антитеррористического подразделения Беларуси дал показания. Убийство журналиста в Украине заказали белорусские спецслужбы.
Павел Шеремет был личным врагом Александра Лукашенко.
Что же это за факты, которые могут перевернуть с ног на голову все расследования резонансного убийства? Подробнее - в сюжете украинского телеканала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятный поворот в деле убийства Павла Шеремета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)