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Транснациональный детектив: куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета

01.02.2021 13:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Невероятный поворот в деле убийства Павла Шеремета.

Транснациональный детектив: куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета
Один из бывших сотрудников антитеррористического подразделения Беларуси дал показания. Убийство журналиста в Украине заказали белорусские спецслужбы. 
Павел Шеремет был личным врагом Александра Лукашенко. 

Что же это за факты, которые могут перевернуть с ног на голову все расследования резонансного убийства? Подробнее - в сюжете украинского телеканала ТСН
 
 
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