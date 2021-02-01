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Неслышащих детей в Бобруйске научили петь жестами
01.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Бобруйске неслышащих детей учат петь жестами. Кружок в школе-интернате организовала учительница, которая родилась в семье глухих, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Петь без голоса и музыкального слуха можно. Даже при полной глухоте. Татьяна Щемерова доказывает это четверть века. И самим детям, и их родителям, и зрителям.
В интернате более сотни детей. И для многих музыкальные хиты так и остались бы набором слов. Татьяну Ивановну часто просили объяснить, о чем поют артисты. Так у учительницы родилась идея создать в школе-интернате кружок жестовой песни.
Жестовая песня – не подстрочный перевод, а художественный. Для повторяющихся слов ищут синонимы, подбирают артистичные жесты.
«Мне нравится музыка и жесты», – поделилась Екатерина Лузан.
Раньше Ирина Литвинова выступала сама. Теперь жестовой песней занимаются ее сын и дочка. Новое поколение любит рэп, так что репертуар меняется. Песни для выступлений дети выбирают сами.
«Песни любят другие, современные», – считает мама учащихся Ирина Литвинова.
Музыкальное хобби развивает слуховое восприятие, пополняет словарный запас. Учит более связно разговаривать, слышать музыку. И главное, помогает лучше общаться, в том числе со слышащими сверстниками.
«Лучики надежды» выступают на каждом школьном празднике, ездят на гастроли, выступают на конкурсах.
«Начинают дети заниматься с самого раннего возраста, уже с начальной школы и до 12-го класса. Эта песня помогает украсить нашу жизнь. Вовлекаются родители. У нас есть исполнение песни ребенок-родитель. Это тоже очень здорово, когда мама или папа включены в эту песню, хотя могут быть без нарушения слуха», – отметила и.о. директора Бобруйской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха Елена Хорошун.
Многие выпускники школьного театра не бросают детское хобби. А для некоторых оно становится профессией.
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Музыкальное хобби развивает слуховое восприятие, пополняет словарный запас, помогает в общении.
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