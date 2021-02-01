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Неслышащих детей в Бобруйске научили петь жестами

01.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Бобруйске неслышащих детей учат петь жестами. Кружок в школе-интернате организовала учительница, которая родилась в семье глухих, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Петь без голоса и музыкального слуха можно. Даже при полной глухоте. Татьяна Щемерова доказывает это четверть века. И самим детям, и их родителям, и зрителям.

«Хоть они ограничены физически, у них безграничные возможности в своих способностях, таланте, в стремлении к совершенству. Благодаря своей силе воле, духу они преодолевают и получают свои победы в разнообразных сферах – в спорте, науке, творчестве, бизнесе», – рассказала руководитель театра жестовой песни «Лучики надежды» Татьяна Щемерова.

В интернате более сотни детей. И для многих музыкальные хиты так и остались бы набором слов. Татьяну Ивановну часто просили объяснить, о чем поют артисты. Так у учительницы родилась идея создать в школе-интернате кружок жестовой песни.

Жестовая песня – не подстрочный перевод, а художественный. Для повторяющихся слов ищут синонимы, подбирают артистичные жесты.

«Когда на сцене выступаешь, иногда мурашки по коже идут. Боишься выигрывать – проигрываешь», – сказал учащийся Бобруйской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха Артем Литвинов.

«Мне нравится музыка и жесты», – поделилась Екатерина Лузан.

Раньше Ирина Литвинова выступала сама. Теперь жестовой песней занимаются ее сын и дочка. Новое поколение любит рэп, так что репертуар меняется. Песни для выступлений дети выбирают сами.

«Песни любят другие, современные», – считает мама учащихся Ирина Литвинова.

Музыкальное хобби развивает слуховое восприятие, пополняет словарный запас. Учит более связно разговаривать, слышать музыку. И главное, помогает лучше общаться, в том числе со слышащими сверстниками.

«Максим был стеснительный, у него тоже не все получалось в жестовой песне. Именно жестовая песня помогла раскрепоститься, показать все свои эмоции, научиться эмоциям. И ими воспользоваться в жизни», – рассказала мама выпускника школы-интерната Наталья Каковко.

«Лучики надежды» выступают на каждом школьном празднике, ездят на гастроли, выступают на конкурсах.

«Начинают дети заниматься с самого раннего возраста, уже с начальной школы и до 12-го класса. Эта песня помогает украсить нашу жизнь. Вовлекаются родители. У нас есть исполнение песни ребенок-родитель. Это тоже очень здорово, когда мама или папа включены в эту песню, хотя могут быть без нарушения слуха», – отметила и.о. директора Бобруйской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха Елена Хорошун.

Многие выпускники школьного театра не бросают детское хобби. А для некоторых оно становится профессией.



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Музыкальное хобби развивает слуховое восприятие, пополняет словарный запас, помогает в общении.
 
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