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Работа мечты: в Швеции доброволец неделю будет жить на острове-маяке и смотреть фильмы

01.02.2021 13:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работа мечты: в Швеции доброволец неделю будет жить на острове-маяке и смотреть фильмы

Лучшая работа в мире. В Швеции доброволец неделю будет жить на пустынном острове-маяке и смотреть фильмы.

Эксперимент решили провести в рамках кинофестиваля. К локации подтолкнула пандемия – организаторы считают, что кино теперь будут смотреть больше дома, чем в кинотеатрах. Дабы это выяснить, на остров доставят шведскую медсестру, которая работала с ковидными пациентами. Она этой возможности очень рада. Удобная кровать, еда, напитки и 60 фильмов. Еще надо вести видеоблог и не пользоваться гаджетами и книгами. За участие в эксперименте боролись 12 тысяч человек.     

 

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Лучшая работа в мире. В Швеции доброволец неделю будет жить на пустынном острове-маяке и смотреть фильмы. Эксперимент решили провести в рамках кинофестиваля. К...
 
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