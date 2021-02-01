Работа мечты: в Швеции доброволец неделю будет жить на острове-маяке и смотреть фильмы

Источник материала: ОНТ

Лучшая работа в мире. В Швеции доброволец неделю будет жить на пустынном острове-маяке и смотреть фильмы.

Эксперимент решили провести в рамках кинофестиваля. К локации подтолкнула пандемия – организаторы считают, что кино теперь будут смотреть больше дома, чем в кинотеатрах. Дабы это выяснить, на остров доставят шведскую медсестру, которая работала с ковидными пациентами. Она этой возможности очень рада. Удобная кровать, еда, напитки и 60 фильмов. Еще надо вести видеоблог и не пользоваться гаджетами и книгами. За участие в эксперименте боролись 12 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram