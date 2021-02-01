Неизвестные перекрыли железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Милиция ищет очевидцев

Источник материала: ОНТ

Правоохранители Гродненской области ищут свидетелей преступления – кто-то перекрыл железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел на участке железной дороги Гродно – Гомель 29 декабря прошлого года. Заметивший препятствие на пути следования поезда машинист попытался затормозить, но столкновения не удалось избежать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Данное преступление до сих пор не раскрыто. В связи с этим милиционеры просят всех, кто располагает какой-нибудь информацией по данному делу, позвонить по телефону 102. Правоохранители гарантируют позвонившему анонимность.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram