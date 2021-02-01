﻿ Неизвестные перекрыли железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Милиция ищет очевидцев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестные перекрыли железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Милиция ищет очевидцев

01.02.2021 13:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Неизвестные перекрыли железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Милиция ищет очевидцев

Правоохранители Гродненской области ищут свидетелей преступления – кто-то перекрыл железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел на участке железной дороги ГродноГомель 29 декабря прошлого года. Заметивший препятствие на пути следования поезда машинист попытался затормозить, но столкновения не удалось избежать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Данное преступление до сих пор не раскрыто. В связи с этим милиционеры просят всех, кто располагает какой-нибудь информацией по данному делу, позвонить по телефону 102. Правоохранители гарантируют позвонившему анонимность.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители Гродненской области ищут свидетелей преступления – кто-то перекрыл железнодорожные пути в Лиде бетонным столбом. Об этом сообщили в УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый посол США посетит ряд европейских стран для обсуждения шагов по поддержке белорусского народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by