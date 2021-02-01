Куда сходить на неделе с 1 по 7 февраля?

Источник материала: ОНТ

Первая неделя февраля принесла с собой солнечные дни, а значит самое время выбираться из зимней спячки! Мы расскажем вам, куда можно сходить на этой неделе.

Кино





1. 5 февраля в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура продолжится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

На этот раз на экране фильм Стивена и Тимоти Квай «Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью» (1995). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура(ул. Азгура, 8)

Когда: 5 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7 рублей

2. С 1 февраля в кинотеатре «Центральный» начнется показ отреставрированного фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». За историю своего существования фильм был отмечен 33 престижными наградами.

По сюжету загадочная девушка, страдающая потерей памяти после автомобильной аварии, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается с новым именем начать в Голливуде новую жизнь. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.





18+

Где: кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: с 1 февраля

Подробности тут

Стоимость билетов: от 6 рублей

3. С 4 февраля в кинотеатре «Центральный» стартует показ документального фильма о легендарном режиссере Федерико Феллини «Феллини и духи». В картине исследуется страсть Феллини к «тайнам бытия», как он называл эзотерический, невидимый мир, за которым неустанно гнался в поиске других возможностей, иных измерений, путешествий в неизведанное и всего, что может заставить дух и ум летать.

4 февраля в 19:00 состоится премьера показа совместно с кинокритиком Игорем Сукмановым.





16+

Где: кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: с 4 февраля

Подробности тут

Стоимость билетов: от 7 рублей

Концерты

6 февраля в Верхнем городе детям расскажут про искусство с помощью книг и джаза в оригинальной программе, посвященной живописи, архитектуре, скульптуре, театру и кино.

Устроители концерта выбрали 10 детских книг про разные виды искусства и 10 музыкальных произведений, которые ассоциируются с ними, и представят их в специальных аранжировках.





6+

Где: Верхний город (пл. Свободы 23а)

Когда: 6 февраля, 11:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 8 рублей

Выставки

1. До 21 февраля в Национальном историческом музее Республики Беларусь проходит выставка белорусского костюма «Белорусский костюм: прошлое и современный дизайн». На экспозиции предлагается присоединиться к роли исследователя, который с особым вниманием и тонкостью рассматривает представленные образцы белорусского костюма как предмет изучения и, конечно же, шарма.





0+

Где: Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. Карла Маркса, 12)

Когда: до 21 февраля, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 7 рублей, студентам – 5,5 рублей, школьникам – 4 рубля.

2. С 1 февраля по 16 мая Музей истории белорусской литературы приглашает на литературно-этнографическую экспозицию «Мова хаты», чтобы хорошо и тепло провести время с семьей, а также узнать, как жили и строили свой мир наши предки.

Выставка познакомит с традиционным белорусским домом, его делением на части, а также с праздниками и обычаями белорусов, с семейными обрядами и христианскими традициями. В экспозиции можно увидеть и почувствовать диалог с прошлым и настоящим, с эстетическим миром, ведь жилье - один из важнейших символов культуры.





3+

Где: Музей истории белорусской литературы (ул. Максима Богдановича, 13)

Когда: до 16 мая

Подробности тут

Стоимость билетов: семья до 5 человек – 5 рублей, школьникам и студентам – 1,5 рублей, взрослым – 3 рубля.

3. С 5 февраля в Национальном художественном музее стартует ретроспективная выставка произведений живописи, графики Олега Прусова «Надпись на обороте».

На выставке будут представлены около 100 произведений художника из коллекции семьи Прусовых, частного собрания О. Сидоренко и Музея Марка Шагала в Витебске.

За свою недолгую жизнь Олег Прусов создал около 200 живописных и графических работ, были изданы два сборника стихов. В 1991 году О. Прусов стал лауреатом выставки-конкурса «Работа года» (Витебск), а в следующем, 1992 году, – дипломантом конкурса «Лучшая работа года – 91» (Государственная Третьяковская галерея, Москва). Его имя включено в 18-томную Белорусскую энциклопедию, а также энциклопедию «Регионы Беларуси» в 7 томах. Жизни и творчеству Олега Прусова посвящены более 30 статей и очерков в газетах, журналах, книгах, изданных в Беларуси, России, Украине. О нем снят ряд телевизионных передач. В Витебске на улице Чайковского, в Центре ремесел и искусств «Двина», стоит созданная художником и скульптором Сергеем Сотниковым монументально-декоративная скульптура «Ангел», которая посвящена Олегу Прусову.

Несмотря на прогрессирующую слепоту, художник продолжал работать до последних дней своей жизни.

3+

Где: Национальный художественный музей (ул. Ленина, 20)

Когда: с 5 февраля, 11:00-19:00 (выходной – вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 8 рублей, школьникам и студентам – 4 рубля.

4. До 28 февраля в Национальном центре современных искусств проходит выставка современного белорусского пейзажа. Посетители выставки смогут увидеть почти 50 работ белорусских авторов, которые являются наиболее яркими представителями лирического пейзажа и помогают ему оставаться визитной карточкой отечественного искусства.





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Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 28 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, льготный – 2 рубля.

5. До 14 февраля в Галерее Михаила Савицкого можно посмотреть на Минск в работах художников прошлого века на выставке «Огни моего города». На выставке представлены произведения искусства, по которым можно проследить, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет. Это своеобразная ретроспектива, где каждое десятилетие характеризуется своими достижениями, знаковыми для горожан событиями: строительством новых микрорайонов, возрождением исторического центра, городскими праздниками. Также на экспозиции работает видеозона, где можно посмотреть документальные фильмы о Минске.

0+

Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 14 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 3,5 рубля, школьникам – 2 рубля.

6. До 21 февраля в арт-гостиной "Высокае мѣста" представлена выставка пейзажей «К горизонту» художника Павла Кондрусевича. Посетители экспозиции смогут познакомиться с пейзажами Беларуси, Литвы, Австрии, Италии, а также некоторыми придуманными и фантастическими видами.

Картины художника выполнены в технике масляной живописи и отличаются особой выразительностью и теплотой.





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Где: Высокое место (ул. Герцена, 2а)

Когда: до 21 февраля, среда-воскресенье 11:00-19:00.

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 3 рубля, студентам – 2,5 рубля, школьникам – 2 рубля.

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: Анастасия Штайда, pinterest.com kino-teatr.ru, minskconcert.by, belta.by, ncsm.by, minskmuseum.by, bellitmuseum.by

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