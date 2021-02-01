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ООН: в Евросоюзе миллионы людей живут в нищете
Источник материала: ОНТ
В Евросоюзе миллионы людей живут в нищете – такие данные представил спецдокладчик ООН.
Он сообщает – ЕС не смог добиться поставленной цели и к 2020-му избавить от нищеты 20 миллионов человек. Вывод – пересмотреть Брюсселю социально-экономическую политику союза. По данным спецдокладчика, в 2019 году каждый пятый житель Евросоюза был на пороге бедности. Ситуацию в регионе усугубила пандемия, в условиях которой многие из тех, кто раньше не знал, что такое бедность, лишились дохода и оказались за чертой.
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В Евросоюзе миллионы людей живут в нищете – такие данные представил спецдокладчик ООН. Он сообщает – ЕС не смог добиться поставленной цели и к 2020-му избавить от...
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