Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли в Египте загадочные гробницы 1.02.2021, 13:31

Мумии защищали «загробные» амулеты.

Совместная египетско-доминиканская археологическая миссия, включает экспертов из Университета Санто-Доминго, обнаружила в Александрии (Египет) таинственные гробницы с мумиями. Об этом сообщает Daily News Egypt (перевод - «Апостроф» ).

Гробницы были высеченные в скалах в храме Тапосирис Магна, что было популярно в греко-римскую эпоху Египта. Там обнаружили 16 захоронений и несколько мумий, которые неплохо сохранились.

Мумий нашли вместе с частями позолоченных саркофагов. Также там были и амулеты из золотой фольги, которые имели форму языка. По специальному ритуалу их помещали в рот умершим. Раньше верили, что это поможет им выступать перед богом Осирисом в загробной жизни.

В одном из захоронений, где нашли мумию, сохранились также остатки свитков и части саркофагов. Кроме того, там были и фрагменты позолоченных украшений, изображающих древнеегипетского бога Осириса.

Другая мумия была обнаружена с короной, украшенной рогами, и змеей коброй на лбу. На груди мумии изображено позолоченное украшение в виде широкого ожерелья, на котором свисает голова сокола, символа древнего бога Гора.

Кроме того, внутри храма Тапосирис Магна были найдены монеты с именем и изображением царицы Клеопатры VII, а также многие части статуй.









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