ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые нашли в Египте загадочные гробницы

01.02.2021 13:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли в Египте загадочные гробницы

  • 1.02.2021, 13:31
Ученые нашли в Египте загадочные гробницы

Мумии защищали «загробные» амулеты.

Совместная египетско-доминиканская археологическая миссия, включает экспертов из Университета Санто-Доминго, обнаружила в Александрии (Египет) таинственные гробницы с мумиями. Об этом сообщает Daily News Egypt (перевод - «Апостроф»).

Гробницы были высеченные в скалах в храме Тапосирис Магна, что было популярно в греко-римскую эпоху Египта. Там обнаружили 16 захоронений и несколько мумий, которые неплохо сохранились.

Мумий нашли вместе с частями позолоченных саркофагов. Также там были и амулеты из золотой фольги, которые имели форму языка. По специальному ритуалу их помещали в рот умершим. Раньше верили, что это поможет им выступать перед богом Осирисом в загробной жизни.

В одном из захоронений, где нашли мумию, сохранились также остатки свитков и части саркофагов. Кроме того, там были и фрагменты позолоченных украшений, изображающих древнеегипетского бога Осириса.

Другая мумия была обнаружена с короной, украшенной рогами, и змеей коброй на лбу. На груди мумии изображено позолоченное украшение в виде широкого ожерелья, на котором свисает голова сокола, символа древнего бога Гора.

Кроме того, внутри храма Тапосирис Магна были найдены монеты с именем и изображением царицы Клеопатры VII, а также многие части статуй.



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мумии защищали «загробные» амулеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«ByPol» апублікаваў новыя звесткі аб забойстве Рамана Бандарэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by