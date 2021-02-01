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Крушение лодок в Колумбии: погибли 12 человек, около 30 пропали без вести

01.02.2021 13:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крушение лодок в Колумбии: погибли 12 человек, около 30 пропали без вести

Две лодки потерпели крушение на западе Колумбии, погибли не менее 12 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных СМИ.

Сообщается, что трагедия произошла недалеко от муниципалитета Тумак. По данным СМИ, среди погибших семеро несовершеннолетних.

Вместе с тем 30 человек были спасены, столько же пропали без вести. Пострадавшие были переданы медикам. Точно неизвестно, сколько человек находились на двух лодках. Ведется следствие, выясняются причины произошедшего.

Фото Twitter

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Две лодки потерпели крушение на западе Колумбии, погибли не менее 12 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных СМИ. Сообщается, что трагедия произошла...
 
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