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Пропала экспертиза по факту смерти Романа Бондаренко

01.02.2021 13:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пропала экспертиза по факту смерти Романа Бондаренко

  • 1.02.2021, 13:28
Пропала экспертиза по факту смерти Романа Бондаренко
Роман Бондаренко

В ней эксперты рассказали всю правду о причинах смерти минчанина.

По данным инициативы BYPOL, прокуратура намеренно затягивает проверку по факту убийства Романа Бондаренко.

Виной тому — пропавшая экспертиза.

При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Романа Бондаренко.

На высшем уровне было принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.

Но, к несчастью для фальсификаторов, один из оригиналов первой экспертизы пропал.

В связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта, подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр.

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В ней эксперты рассказали всю правду о причинах смерти минчанина.
 
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