Источник материала: Хартия'97

Пропала экспертиза по факту смерти Романа Бондаренко 1.02.2021, 13:28

Роман Бондаренко

В ней эксперты рассказали всю правду о причинах смерти минчанина.

По данным инициативы BYPOL , прокуратура намеренно затягивает проверку по факту убийства Романа Бондаренко.

Виной тому — пропавшая экспертиза.

При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Романа Бондаренко.

На высшем уровне было принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.

Но, к несчастью для фальсификаторов, один из оригиналов первой экспертизы пропал.

В связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта, подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр.

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