Источник материала: Хартия'97

Федынич: Победа будет за тем, за кем правда 1.02.2021, 13:21

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Перспективы развития независимого профсоюзного движения в Беларуси высоки, как никогда.

Один из лидеров Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал praca-by.info некоторые итоги заседания Совета РЭП.

«Тотальная зачистка – чтобы одуванчик на асфальте не пророс»

- Остается открытым вопрос: как продолжать работу нашим структурам, особенно на производственных предприятиях, во время беспрецедентного давления со стороны власти? Такое ощущение, что она пытается зачистить все живое, чтобы даже на асфальте одуванчик не пророс. В таких условиях независимым профсоюзам работать будет еще труднее, потому что задача – не допустить расширения независимого профсоюзного движения ни в регионах, ни на предприятиях – поставлена, как я понимаю, и перед администрацией диктатора, и перед Федерацией профсоюзов Беларуси.

Потому что после нового года мы столкнулись с ситуацией тотальной дискриминации работников, которые вышли из официальных профсоюзов и вступают в независимые профсоюзы, в первую очередь через коллективные договора. Однако даже сейчас, в разгар репрессий, перспективы развития независимого профсоюзного движения высоки, как никогда. Хотя силы на данном этапе и неравны, победа будет за тем, за кем правда.

– Содержание под стражей нашего правового инспектора Леонида Судаленко нанесло серьезный удар по правовой службе профсоюза. С этим мы мириться не собираемся, – подчеркнул Федынич. – Да и пандемия, переход на дистанционную работу, наложила серьезный отпечаток на работу юридической службы. Сейчас, исходя из внутренних ресурсов профсоюза, мы должны позаботиться о том, чтобы не оставить без внимания людей в регионах. Так что нам предстоит переформатировать работу юридической службы.

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