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Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Армия и пограничные войска ощутили, что страну надо защищать более основательно. Об этом Президент заявил, принимая сегодня с докладом председателя Государственного пограничного комитета.
Подобный доклад главы ведомства традиционный для начала каждого года. Впрочем, 2020-й был особенным, в первую очередь из-за решений по закрытии границ со стороны соседних стран. При этом Анатолий Лаппо отметил – ситуация с COVID-19 работу на рубежах всё же усложнила. Александр Лукашенко подчеркнул – прошлый год для всех был проверкой, особенно для людей в погонах. И пограничники эту проверку выдержали.
По итогам доклада главы госпогранкомитета Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы на этот год.
Белорусскими пограничниками были выявлены и пресечены 12 каналов наркотрафика, по подозрению в экстремизме было остановлено 45 человек. Вместе с тем в целом общее число нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем вдвое.
Основными задачами на текущий год в Государственном погранкомитете назвали совершенствование технического и инженерного оборудования рубежей, а также приближение к ним мест дислокации подразделений. Будет продолжаться строительство сигнализационных комплексов, запланирована установка автоматизированных постов технаблюдения для досконального контроля над охраняемыми участками.
Фото БЕЛТА
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Армия и пограничные войска ощутили, что страну надо защищать более основательно. Об этом Президент заявил, принимая сегодня с докладом председателя...
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