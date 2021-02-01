Лукашенко: для меня природа - это абсолютный приоритет

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси принял с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Глава государства подчеркнул, что уделяет этой сфере огромное внимание. Так будет и впредь. Как бы пафосно это не звучало, но жить в гармонии с природой, считает Александр Лукашенко, крайне важно. От министра Президент ждёт объективной и качественной инспекции во вверенном ему ведомстве. Также Главу государства интересовало выполнение ранее данных им поручений. По одному из них, которое касалось работы Гидрометцентра, в последние годы Президент констатировал заметный прогресс.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram