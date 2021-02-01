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Лукашенко: для меня природа - это абсолютный приоритет

01.02.2021 13:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: для меня природа - это абсолютный приоритет

Президент Беларуси  принял   с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Глава государства подчеркнул, что уделяет этой сфере огромное внимание. Так будет и впредь. Как бы пафосно это не звучало, но жить в гармонии с природой, считает Александр Лукашенко, крайне важно. От министра Президент ждёт объективной и качественной инспекции во вверенном ему ведомстве. Также Главу государства интересовало выполнение ранее данных им поручений. По одному из них, которое касалось работы Гидрометцентра, в последние годы Президент констатировал заметный прогресс.

ФОТО: БЕЛТА

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Президент Беларуси  принял   с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Глава государства подчеркнул, что уделяет этой сфере огромное...
 
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