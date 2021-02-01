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«Мы - свободные граждане и молчать о творящемся в нашей стране не в силах!»
Источник материала: Хартия'97
«Мы - свободные граждане и молчать о творящемся в нашей стране не в силах!»
Минчане сняли вдохновляющее видео.
Вот такое видео прислали телеграм-каналу
«Мы - белорусы! Свободные граждане, а не рабы! И молчать о творящемся геноциде в нашей стране не в силах!»
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Минчане сняли вдохновляющее видео.
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