|
Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно
Источник материала: ОНТ
Белорусская армия и погранвойска поняли, что страну нужно защищать более основательно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо,
Президент заметил, что отмечаются положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, контрабандой, наркотрафиком, различными террористическими угрозами.
Александр Лукашенко отметил, что пандемия усложнила работу пограничников и таможенников.
Как сообщили в Госпогранкомитете, ситуация на границе в течение прошлого года была стабильной и контролируемой, угроз погранбезопасности не было. К снижению противоправной деятельности привели действующие с начала года ограничения из-за COVID-19, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей.
Белорусскими пограничниками были выявлены и пресечены 12 каналов наркотрафика, было остановлено 45 человек, подозреваемых в экстремизме. При этом в целом общее число нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская армия и погранвойска поняли, что страну нужно защищать более основательно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)