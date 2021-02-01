Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно

Источник материала: ОНТ

Белорусская армия и погранвойска поняли, что страну нужно защищать более основательно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, пишет БЕЛТА.

Президент заметил, что отмечаются положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, контрабандой, наркотрафиком, различными террористическими угрозами.

Александр Лукашенко отметил, что пандемия усложнила работу пограничников и таможенников.

Как сообщили в Госпогранкомитете, ситуация на границе в течение прошлого года была стабильной и контролируемой, угроз погранбезопасности не было. К снижению противоправной деятельности привели действующие с начала года ограничения из-за COVID-19, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей.

Белорусскими пограничниками были выявлены и пресечены 12 каналов наркотрафика, было остановлено 45 человек, подозреваемых в экстремизме. При этом в целом общее число нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»





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