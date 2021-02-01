ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно

01.02.2021 13:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно

Белорусская армия и погранвойска поняли, что страну нужно защищать более основательно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, пишет БЕЛТА.

Президент заметил, что отмечаются положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, контрабандой, наркотрафиком, различными террористическими угрозами. 

Александр Лукашенко отметил, что пандемия усложнила работу пограничников и таможенников.

Как сообщили в Госпогранкомитете, ситуация на границе в течение прошлого года была стабильной и контролируемой, угроз погранбезопасности не было. К снижению противоправной деятельности привели действующие с начала года ограничения из-за COVID-19, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей.

Белорусскими пограничниками были выявлены и пресечены 12 каналов наркотрафика, было остановлено 45 человек, подозреваемых в экстремизме. При этом в целом общее число нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская армия и погранвойска поняли, что страну нужно защищать более основательно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый посол США посетит ряд европейских стран для обсуждения шагов по поддержке белорусского народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by