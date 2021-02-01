Источник материала: Хартия'97

Все, что известно о транспортном налоге в Беларуси 2 1.02.2021, 12:41

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За какие авто налог платить не нужно, кому положены льготы.

Вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Нюансы транспортного налогообложения вызывают много вопросов, пишет «Брестская газета» . Кому и когда следует озаботиться уплатой транспортного налога? Какие льготы и для кого предусмотрены? За какие транспортные средства этот налог уплачивать не нужно? Что делать, если когда-то продал автомобиль без переоформления и он все еще зарегистрирован на вас? Во время прямой телефонной линии на эти и другие вопросы ответили Ольга Сурин, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения ИП главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам, Павел Санкевич, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД, и Михаил Михаловский, заместитель начальника управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр».

– Предусмотрены ли льготы по транспортному налогу и для кого?

– Сумма транспортного налога уменьшается на 50% в отношении транспортных средств, зарегистрированных за ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами I или II группы, а также пенсионерами по возрасту или лицами с правом на снижение общеустановленного пенсионного возраста. Для инвалидов III группы сумма транспортного налога снижается на 25%. Но у плательщика должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

Полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога по транспортным средствам, не используемым в предпринимательской деятельности, вправе получить также лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, объектами налогообложения не будут автомобили, выпущенные ранее 1992 года, а также легковые электромобили.

– Если техосмотр должен был пройти в ноябре прошлого года, как и когда начислят налог? Когда его платить?

– Лицам, которые уплатили госпошлину, получили разрешение на допуск к участию в дорожном движении и прошли техосмотр в 2020-м, в этом году платить налог не нужно. Он будет начисляться с месяца, следующего за истечением срока действия разрешения на допуск, а оплачиваться — в следующем году. Если вы не прошли техосмотр на 1 января 2021 года, то не позднее 1 ноября вам направят извещение о необходимости уплатить авансовый платеж в размере 29 рублей, то есть одной базовой величины за любой автомобиль независимо от массы или вместимости, и 20 рублей — за мотоцикл. В следующем году налоговый орган исчислит сумму, которую вам потребуется доплатить до установленного размера. Извещение придет на почтовый адрес или же в личный кабинет налогоплательщика. Авансовый платеж нужно внести в 2021-м до 15 декабря, а сам налог оплатить до 15 ноября 2022-го.

– Техосмотр пройден в июле прошлого года, уплачен дорожный сбор за год. Насколько я понимаю, часть суммы относится к прошлому году, часть к текущему, до июля. Размер госпошлины больше, чем транспортный налог. Будет ли учитываться переплата?

– В этом году платить транспортный налог вам не придется, а в 2022-м — на основании извещения, которое направится налоговым органом в ваш адрес. Налог будете уплачивать по установленной ставке, его сумму исчислят пропорционально месяцам, следующим за тем, в котором истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении. В вашем случае налог станут начислять с августа. Что касается перерасчета, то его проводить не планируется.

– Если на человека оформлено несколько машин, предусмотрена ли для него какая-то скидка по транспортному налогу?

– Транспортный налог исчисляется на каждую машину, которая зарегистрирована в ГАИ. Если автомобиль состоит на учете, его надо оплачивать. Скидки в таком случае не предусмотрены.

– Машина, выпущенная не позднее 1991-го, уже не облагается налогом. Значит ли это, что в следующем году не будут объектами налогообложения автомобили, выпущенные в 1992-м?

– Такой градации нет. В законе есть конкретная формулировка: объектом налогообложения являются автомобили, выпущенные после 1991-го. Такие авто будут облагаться налогом и в следующем году, и через несколько лет.

– Как будет исчисляться транспортный налог, если машину, например, угнали?

– Если есть документы, подтверждающие противоправное действие, согласно Налоговому кодексу такие авто не признаются объектом налогообложения. Извещение их владельцам направляться не будет. Алгоритм действий прорабатывается, но, вероятно, информация в налоговую службу будет предоставляться непосредственно из МВД. Собственник похищенного транспорта также имеет право снять его с учета на основании документов, которые подтверждают факт угона или другого незаконного изъятия из его собственности.

– Много лет назад продал машину знакомому из соседней деревни без переоформления. Машина давно разбита, мужчина этот уже умер. Что делать? Как снять ее с учета в ГАИ?

– Сейчас снятие автомобиля с учета происходит так: собственник должен сдать в регистрационное подразделение ГАИ свидетельство о его регистрации и регистрационные знаки. В случае их отсутствия собственник обязан представить техническое средство на осмотр для поиска идентификационного номера либо предъявить документальное подтверждение того, что авто сдано в промышленную переработку. Однако уже разработаны предложения по внесению изменений в порядок государственной регистрации транспортных средств, чтобы упростить процедуру снятия с учета тех, которые утратили свои потребительские свойства. В ближайшее время все заинтересованные госорганы выскажут свою позицию по этому вопросу, и соответствующий проект постановления будет внесен в Совет Министров.

– На меня оформлена машина 2006 года выпуска, но она уже не на ходу. Бывший муж с нее снял все, что можно. Вряд ли получится ее восстановить. Как мне поступить, чтобы не платить транспортный налог?

– Если транспортное средство не эксплуатировалось, не проходило техосмотр, не страховалось в последние три года, а также если машина действительно утратила свои потребительские свойства, то с внесением корректировок в положение о государственной регистрации транспортных средств вы сможете списать ее для утилизации.

– После смерти мужа остались две машины, 1986 и 1983 годов выпуска. Имеет ли смысл вступать в наследство? Буду ли я платить транспортный налог?

– Поскольку машины выпущены до 1992-го, объектом налогообложения транспортным налогом они не являются. Но мы все-таки рекомендуем вам вступить в наследство. Если машины больше не могут эксплуатироваться, их следует снять с учета для утилизации. Если же они на ходу, вы можете зарегистрировать их на себя и в дальнейшем продать.

– Говорят, что из-за наплыва желающих пройти техосмотр не хватает наклеек на лобовое стекло. Не собирается ли УП «Белтехосмотр» переходить на электронные карточки?

– Документ о прохождении техосмотра больше не размещается на лобовом стекле, он не на клеящейся основе, его просто возят с собой. Если водитель потеряет его или забудет, сотрудники ГАИ могут сами проверить его наличие по электронной базе.

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