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«Идея Банк» не продают приближенному к Лукашенко олигарху из-за санкций?

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Идея Банк» не продают приближенному к Лукашенко олигарху из-за санкций?

  • 1.02.2021, 12:35
  • 1,175
«Идея Банк» не продают приближенному к Лукашенко олигарху из-за санкций?

У Олексина может сорваться крупная сделка.

В ноябре 2020-го польский Getin Holding S.A. заявил, что намерен продать белорусский Идея Банк владельцам МТБанка. Затем мы стали свидетелями того, что с некоторых отделений Идея Банка в столице даже снимали вывески, но в конце января что-то пошло не так, пишет infobank.by.

Справочно. 19 ноября на сайте Getin Holding S.A. опубликовано сообщение о продаже Идея Банка. Судя по нему, Правление Getin Holding S.A. со штаб-квартирой во Вроцлаве (Польша) 19 ноября 2020 года подписало со своей дочерней компанией Getin International S.A. и белорусским МТБанком «письмо о намерениях» продать Идея Банк или самому МТБанку, или его аффилированным лицам.

— Польскі Getin Holding адклаў продаж Idea Bank уладальніку «табакерак» Аляксею Алексіну да 1 сакавіка. Алексін патрапіў у спіс тых, супраць каго ў канцы лютага могуць увесці санкцыі Еўразвязу.

Кроме того, этот же телеграм-канал дал ссылку на польское издание «Puls Biznesu», которое утверждает:

— В пятницу Getin Holding подписала приложение к письму о намерениях от ноября прошлого года с дочерней компанией Getin International и ЗАО «Минский транзитный банк». Речь идет о выражении воли принять меры для заключения сделки по продаже акций ЗАО «Идея Банк» с местонахождением в Минске, Беларусь.

— Согласно подписанному приложению, намерение его сторон заключается в заключении до 1 марта 2021 года условного договора о продаже акций банка.

Стороны также договорились, что письмо о намерениях, если оно не будет продлено, истечет 1 марта 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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