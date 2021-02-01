|
Крупнейший латвийский оператор отказывается от трансляции российских каналов
Источник материала: ОНТ
Кабельный оператор Латвии Tet заявил о прекращении ретрансляции в стране крупнейших российских телеканалов: в «черный список» вошли ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Киномикс» и «Кинокомедия». Об этом
Перечисленные телеканалы перестанут транслироваться с 1 февраля.
Такое решение руководство компании объяснило «неопределенностью в праве представления каналов и беспокойством из-за соблюдения режима санкций». Данные каналы будут заменены на другие – Мир, LTV7, 1+2, 3+, TVCi, UATV, «Дождь», «Здоровое ТВ», «Пятница», Eureka HD, TV21, Current Time. Также компания ищет новые каналы, которые может предложить клиентам вместо отключенных.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабельный оператор Латвии Tet заявил о прекращении ретрансляции в стране крупнейших российских телеканалов: в «черный список» вошли ПБК (ретранслятор программ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)