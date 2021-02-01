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Крупнейший латвийский оператор отказывается от трансляции российских каналов

01.02.2021 13:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупнейший латвийский оператор отказывается от трансляции российских каналов

Кабельный оператор Латвии Tet заявил о прекращении ретрансляции в стране крупнейших российских телеканалов: в «черный список» вошли ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Киномикс» и «Кинокомедия». Об этом пишет РИА «Новости».

Перечисленные телеканалы перестанут транслироваться с 1 февраля. 

Такое решение руководство компании объяснило «неопределенностью в праве представления каналов и беспокойством из-за соблюдения режима санкций». Данные каналы будут заменены на другие – Мир, LTV7, 1+2, 3+, TVCi, UATV, «Дождь», «Здоровое ТВ», «Пятница», Eureka HD, TV21, Current Time. Также компания ищет новые каналы, которые может предложить клиентам вместо отключенных.

Фото pixabay

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Кабельный оператор Латвии Tet заявил о прекращении ретрансляции в стране крупнейших российских телеканалов: в «черный список» вошли ПБК (ретранслятор программ...
 
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