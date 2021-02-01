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Поздравления ветерану: фронтовику Ивану Кустову исполнилось 97 лет

01.02.2021 13:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поздравления ветерану: фронтовику Ивану Кустову исполнилось 97 лет

Одному из старейших ветеранов Беларуси, полковнику Ивану Кустову исполнилось 97 лет. Праздничный сюрприз приготовили Герою Советского Союза в Министерстве обороны. 

Военный оркестр звучал прямо под окнами Ивана Ильича! Поздравить его приехали и курсанты Военной академии. Ради безопасности здоровья всё прошло дистанционно, но от этого не менее приятно для именинника. В Великую Отечественную войну Иван Кустов воевал в пехоте, освобождал Украину, Молдавию, Польшу. Несколько раз был ранен. Золотую Звезду получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету Кустова – 27 вражеских солдат. 25 взято в плен. В послевоенные годы фронтовик постоянно в строю. У него с супругой трое внуков и пятеро правнуков. 

 

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Одному из старейших ветеранов Беларуси, полковнику Ивану Кустову исполнилось 97 лет. Праздничный сюрприз приготовили Герою Советского Союза в Министерстве...
 
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