Поздравления ветерану: фронтовику Ивану Кустову исполнилось 97 лет

Источник материала: ОНТ

Одному из старейших ветеранов Беларуси, полковнику Ивану Кустову исполнилось 97 лет. Праздничный сюрприз приготовили Герою Советского Союза в Министерстве обороны.

Военный оркестр звучал прямо под окнами Ивана Ильича! Поздравить его приехали и курсанты Военной академии. Ради безопасности здоровья всё прошло дистанционно, но от этого не менее приятно для именинника. В Великую Отечественную войну Иван Кустов воевал в пехоте, освобождал Украину, Молдавию, Польшу. Несколько раз был ранен. Золотую Звезду получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету Кустова – 27 вражеских солдат. 25 взято в плен. В послевоенные годы фронтовик постоянно в строю. У него с супругой трое внуков и пятеро правнуков.

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