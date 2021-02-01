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«Каждый день и до победы!»
Источник материала: Хартия'97
«Каждый день и до победы!»
Жители минской улицы Янка Мавра организуют акции ежедневно.
Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси. Жители минской улицы Янки Мавра выходят каждый день и до победы, пишет телеграм-канал
Напомним, что вчера Беларусь
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Жители минской улицы Янка Мавра организуют акции ежедневно.
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