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«Каждый день и до победы!»

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Каждый день и до победы!»

  • 1.02.2021, 11:57
«Каждый день и до победы!»

Жители минской улицы Янка Мавра организуют акции ежедневно.

Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси. Жители минской улицы Янки Мавра выходят каждый день и до победы, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, что вчера Беларусь вышла на воскресные протесты.

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Жители минской улицы Янка Мавра организуют акции ежедневно.
 
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