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В Украине испытали смертельный для противника дрон-камикадзе

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Украине испытали смертельный для противника дрон-камикадзе

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  • 1.02.2021, 11:48
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В Украине испытали смертельный для противника дрон-камикадзе

Видеофакт.

Компания A.Drones провела испытанияe украинского дрона-камикадзе «Пилум». Комплекс для запуска был смонтирован прямо в пикапе, рой дронов запускается каждые две минуты, а дальность поражения целей — до 50 км, пишет «Эксперт».

Такие дроны-камикадзе могут использоваться в составе роя дронов для прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО). Комплекс называют «простым в применении» и «недорогим», но «смертельным для противника».

«Пилум» — это дрон-камикадзе с массой боевой части 2 кг в варианте с силовой установкой и 5 кг в варианте планирующей бомбы. Его можно как направлять на цели по известным координатам. Также им можно управлять вручную. Благодаря модульной компонировке «Пилум» можно запускать и с земли (с контейнера) и с воздуха (с дрона-носителя).

Максимальная скорость движения «Пилума» — 110 км/ч. Время его полета — до 30 минут, максимальная высота, на которую он может подниматься — 2000 метров. A.Drones — украинская инновационная научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (дронов), беспилотных наземных транспортных систем.

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