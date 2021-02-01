Источник материала: Хартия'97

Минфин рассказал, насколько подорожает автомобильное топливо в этом году 1 1.02.2021, 11:45

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Последний раз топливо в Беларуси подорожало в минувший четверг.

Стоимость литра автомобильного топлива в Беларуси вырастет в среднем на 6% в 2021 году, сообщил заместитель начальника главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Александр Васевич, пишет сайт naviny.by .

В своей статье, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого Минфином, он обратил внимание, что в 2021 году ставки акцизов на автомобильное топливо сохранятся на уровне прошлого года.

«Данная мера снизит для населения и предприятий негативные последствия от очередного этапа налогового маневра в России, вследствие которого в 2021 году цены на нефтепродукты и так увеличатся в среднем на 10 копеек за 1 литр, или на 6%», — отметил Васевич.

Последний раз топливо в Беларуси подорожало в минувший четверг, 28 января, на одну копейку. Теперь литр топлива АИ-92-К5-Евро стоит 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,82, АИ-98-К5-Евро — 2,04, ДТ — 1,82 рубля.

До этого топливо дорожало 21 января также на одну копейку.

Повышение цен власти объяснили ростом стоимости нефти.

«В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара США за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9%, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года — на 30%. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%», — отмечал «Белнефтехим», объясняя предыдущее повышение цен.

«В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке» концерн решил «в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку», заявлял «Белнефтехим».

В 2020 году цены на автомобильное топливо повышались 11 раз (5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 22 февраля, 1 марта, 20 и 27 октября) и снижались пять раз (12, 19, 25 апреля, 3 и 10 мая). Каждый раз цены изменялись на копейку.

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