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Медики раскрыли важную пользу дневного сна

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики раскрыли важную пользу дневного сна

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  • 1.02.2021, 11:39
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Медики раскрыли важную пользу дневного сна

Эксперты провели новое исследование.

Шанхайский центр психического здоровья и Шанхайский университет Цзяотун провели исследование и установили: послеобеденный сон позволяет улучшить показатели ориентирования, беглости речи и рабочей памяти. Известно, что многие пожилые люди спят после обеда. По мнению ученых, это защитная реакция, помогающая предотвратить ослабление когнитивных функций, пишет newsyou.info.

Анализ проводился с привлечением 2214 человек старше 60 лет без когнитивных расстройств. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 — нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часа, а дневного сна — от 5 минут до 2 часов. Также фиксировалась частота дневного сна в течение недели. Добровольцы проходили тестирование на оценку когнитивных способностей.

Оказалось, показатели способностей были выше у людей, регулярно спавших днем. Ученые полагают, что сон помогает регулировать иммунный ответ организма и, соответственно, воспаление. Люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят в целом. Притом, вещества, участвующие в реакции воспаления, связаны с нарушениями сна.

По мере старения уровень воспаления в теле растет. Видимо, дневной сон — адаптивный механизм контроля воспаления. Правда, у дневного сна есть негативные последствия. В частности, послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и аномалиями в работе лептина и грелина. Эти два гормона помогают регулировать энергетический обмен. Нарушение их баланса усиливает аппетит и грозит увеличением потребления калорий.

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